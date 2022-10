„Original Härtsfelder Musikanten“ sorgen beim Cannstatter Wasen für Stimmung

Während auf Volks- und Oktoberfesten derzeit von Besuchern oftmals Partysongs und Mallorca-Hits von den auftretenden Kapellen gefordert werden, besinnt man sich beim „Tag der Blasmusik“ im „Brandl’s Fürstenbergzelt“ auf dem Cannstatter Volksfest auf klassische Volksmusik im böhmisch-mährischen Stil. Diesen haben nun bereits zum zweiten Mal die „Original Härtsfelder Musikanten“ aus Dorfmerkingen auf die Bühne gebracht.

Den Bus vollbesetzt mit Musikern und Fans und gut bepackt mit Instrumenten und Technik-Equipment sind die Dorfmerkinger Musiker angereist. Für die Musiker um Dirigent Hermann Rupp (vertreten von Christine Weber) ist der „Wasen“ kein unbekanntes Terrain, bereits 2019 sorgten die „Härtsfelder“ für beste Stimmung im Festzelt. Und so hatten die Dorfmerkinger auch dieses Jahr von Beginn das Publikum auf ihrer Seite und sorgten vom Start weg für gute Stimmung.

Der immer wieder einsetzende Regen tat sein Übriges, um zahlreiche weitere Volksfestbesucher in die warmen Zelte zu locken, wo die „Original Härtsfelder“ mit Klassikern der Blasmusik, aber auch virtuosen Solostücken sowie modernen BigBand-Schlagersounds begeisterten. So dauerte es auch nicht lange, bis die Besucher nach und nach auf die Tische stiegen und lauthals mitfeierten.

Neben Unterhaltungsmusik ließen es sich die Dorfmerkinger jedoch auch nicht nehmen, den Besuchern ihre Heimat, den Ostalbkreis und die Region rund um das Härtsfeld näher zu bringen. Beispielsweise wurde mit einem Augenzwinkern an das gewonnene Finale der Sportfreunde Dorfmerkingen im WFV-Pokal 2017 gegen die Stuttgarter Kickers erinnert. Gegen 17 Uhr verließen die „Original Härtsfelder Musikanten“ unter anhaltendem Applaus und nach mehreren Zugaben die Bühne und übergaben an die Party- und Stimmungsband „Fetzentaler“, die die Menge ebenso von Anfang an abholte. Die Dorfmerkinger hingegen konnten sich nun, nachdem sie selbst auf der Bühne mehrmals die Menge zum gemeinsamen Anstoßen aufgefordert hatten, ihr eigenes „Prosit der Gemütlichkeit“ anstimmen und ihren gelungen Auftritt beim „Tag der Blasmusik“ gemütlich ausklingen lassen.