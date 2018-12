Ohmenheimer Theatergruppe „Hänger“ spendet für den RVO

Von Sandra Lohrmann

Sabine Kenner ist von den mintgrünen Recup-Bechern begeistert. Ihre Kunden auch. In ihrem Laden „Regio frisch“ im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl verkauft sie Produkte von ortsansässigen Landwirten. Da passen die umweltfreundlichen Pfandbecher genau in das Konzept. Trotzdem finden sie keine Abnehmer. „Alle meine Kunden sagen, die Idee ist toll. Leider nehmen sie dann aber meistens trotzdem keinen Recup-Becher mit“, sagt sie. So geht es auch anderen Geschäftsleuten, die sich von dem Mehrwegsystem viel versprochen haben.