Niederschläge: „Ein Segen“ für den Schweindorfer Wald

Forstrevierleiter Peter Niederer hat die Grundstücksbesitzer durch den Schweindorfer Genossenschaftswald geführt.

Rund 30 Personen haben sich an der Turnhalle in Schweindorf zu der Waldbegehung getroffen. Zuerst stellte der Forstrevierleiter Peter Niederer anhand von Karten und Aufzeichnungen die neue Forsteinrichtung vor. Die Waldgenossenschaft Schweindorf besitzt rund. 110 Hektar Wald, aufgeteilt in 50 Prozent Buche, 40 Prozent Fichte und zehn Prozent andere Holzarten wie Douglasien, Eichen, Kirschen, Eschen und Ahorn. Der Hiebssatz liegt nachhaltig bei 900 Festmeter pro Jahr.

Es wurden drei Bestände angeschaut und über deren Zustand und Bewirtschaftung gesprochen. Der Genossenschaftswald sei in einem sehr guten Zustand, man müsse in den nächsten Jahren allerdings verstärkt das Starkholz nutzen.

Käferbefall an Fichte war nach Angaben von Niederer dieses Jahr aufgrund der Witterung fast keiner zu verzeichnen, jedoch litten die Buchen immer noch an der Trockenheit der vergangenen Jahre. Die Niederschläge in diesem Jahr seien ein Segen für die Wälder. „Kein Tropfen zu viel“, so Herr Niederer.

Auch wurde nachgefragt, warum immer wieder abgebrochene oder abgestorbene Bäume stehen bleiben. Niederer ging auf den Artenschutz ein. Diese Bäume bildeten Lebensräume für Vögel wie Spechte, Meisen, Hohltauben andere, und für Kleinlebewesen wie Käfer oder Insekten. Dies werde vom Naturschutz gefordert, aber die Förster betreiben diese Art, Lebensräume zu schaffen, schon immer, denn wirtschaftlich gesehen sei ein abgebrochener Baum nicht viel wert; darum lasse man ihn stehen und überlasse ihn der Natur.

Am Schluss gab es noch einen kleinen Imbiss, und Vorstand Thomas Steinmeier bedankte sich bei Revierleiter Niederer für die Führung.