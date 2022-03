Neues Führungsteam im Golf-Club Hochstatt

Bei der Mitgliederversammlung des Golf-Club Hochstatt Härtsfeld-Ries ist ein neuer Vorstand gewählt worden. Marion Jooss übernimmt als erste Frau das Präsidentenamt und wird den Golf-Club die kommenden drei Jahre führen. Sie wurde einstimmig ins Amt gewählt, genau wie ihr Führungsteam.

Neuer Vizepräsident und Spielführer ist Roland Erhardt. Susanne Pitz wurde als Schatzmeisterin wiedergewählt. Jutta Oehlrich ist neue Geschäftsführerin. Das Amt des Marketingbeauftragten/Schriftführers übernimmt Benjamin Klement. Zum Jugendwart wurde Karsten Rix gewählt, und William Pringle wurde mit großer Mehrheit zum neuen Platzbeauftragten gewählt.

Die Ziele des neuen Vorstands sind, den Mitgliedern und Gästen weiterhin einen Platz in hervorragendem Zustand zur Verfügung zu stellen und neue Mitglieder für den Golfsport zu gewinnen. Clubleben und Gemeinschaftsgefühl sollen gestärkt werden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Jugendarbeit, wozu auch Spitzenspielerin Helen Schenk als Bindeglied zwischen Jugend und dem Vorstand gewonnen werden konnte. Das neu gewählte Vorstandsteam bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorständen, ihrem Vorgänger und langjährigen Vorstandsmitglied Egon Maier, dem bisherigen Vizepräsidenten und Platzbeauftragten Wolfgang Lorenz, dem langjährigen Geschäftsführer Charles Simon, dem ausgeschiedenen Spielführer Michael Murgul und Mario Stets (ehemaliger Jugendwart) für ihr jahre- bis jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement.

Sofern die Pandemie es zulässt, ist am 8. Mai seit zwei Jahren erstmals wieder ein Golferlebnistag geplant. Interessenten jeden Alters sind dabei auf der Hochstatter Anlage willkommen, selbst erste Putts und Schwünge unter Aufsicht auszuprobieren oder erfahrene Mannschaftsspieler ein paar Bahnen über den Platz zu begleiten. Auch Kinder und Jugendliche sind willkommen. Für die jungen Golfer wird auf Hochstatt einiges geboten, so ist in der Mitgliedschaft zum Beispiel ein wöchentliches Jugendtraining bei einem Golflehrer und ein dreitägiges Golf-Camp zu Beginn der Sommerferien inkludiert.

Der Golf-Club Hochstatt wurde 1981 gegründet und feierte 2021 sein 40-jähriges Bestehen. Er verfügt über einen 18-Loch-Meisterschaftsplatz und ein weitläufiges Übungsgelände in ruhiger Lage. Das denkmalgeschützte Clubhaus stammt aus dem Jahr 1684 und gehörte ursprünglich dem Fürstentum Thurn und Taxis. Der Golf-Club ist ein eingetragener Verein mit etwa 800 Mitgliedern und wird ehrenamtlich geführt. Interessierte Neuanfänger jeden Alters können nach Anmeldung einen Schnupperkurs oder einen Platzreifekurs durchführen oder einfach einmal nach der Devise „Golfen mit Freunden“ einen Golfer auf einer Runde begleiten und den Schläger zwischendurch selbst in die Hand nehmen – natürlich stets unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln.