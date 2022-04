Neresheims Sportlicher Leiter Aubele: „Wir machen einen guten Job“

Der zwölfte Platz klingt eigentlich nicht nach Gefahrenzone. Doch in diesen Zeiten ist vieles anders. Gefühlt mehr als die halbe Fußball-Landesliga Staffel II kämpft durch den verschärften Abstieg um den Klassenerhalt. „Das ist eine große Herausforderung“, weiß Stefan Aubele vom SV Neresheim. Aktuell hat der SVN gute Karten und es eben selbst in der Hand (31 Punkte nach 24 Spielen). Der Trend und die Ergebnisse stimmen.

„Wir wollten gerne spielen. Die Truppe ist gut drauf“, stellt der Sportliche Leiter des SVN, Stefan Aubele klar. Doch die Heimmannschaft Bad Boll (Tabellen-9., 36 Punkte) hat das Duell der beiden Kontrahenten um den Ligaverbleib aufgrund der Witterung abgesagt. Der Schnee stoppte zuletzt viele Teams. Da ist der SV Neresheim um Andreas „Bobo“ Mayer sicher keine Ausnahme. Dabei stimmten die Ergebnisse zuletzt. „Die Stimmung ist gut. Die Mannschaft und das Trainerteam machen einen sehr guten Job“, stellt Aubele im Gespräch klar. Die Liga sei eng und das Ziel klar zu erreichen. „Jetzt kommen die Mannschaften, gegen die wir wieder voll punkten müssen“, schickt der Sportliche Leiter voraus.

In den vergangenen Spielen hatte der SVN zudem Pech. „Fünf Pfostentreffer“, moniert Aubele in den vergangenen Spielen und sagt beispielsweise: „Waldstetten hat einen sehr glücklichen Sieg in Neresheim gefeiert.“ 0:1 hieß es am Ende aus Sicht des SVN. „Wir hatten einige unglücklichen Spiele“, schiebt Aubele nach und denkt da auch an das Duell gegen Plattenhardt oder Buch. Dazu kommen das Remis gegen den Tabellenzweiten aus Geislingen, das 2:0 gegen die SSG Ulm oder das 4:0 gegen Deizisau. „Wir sind nicht unzufrieden und spielen eine gute Rückrunde.“

Die knappen Niederlagen abgehakt. Der Blick geht nach vorne. Richtung TSV Neu-Ulm. Dieser Verein wartet am kommenden Wochenende auf die Mannschaft vom Härtsfeld. Tabellarisch ist der TSV auf Platz 16 verortet. „Die wollen wir auf Abstand halten.“ Halten wollen sie in Neresheim auch ihren Trainer. Schon bei Amtsantritt, mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet geht die Tendenz klar zu einer Laufzeitverlängerung. „Es gab schon ein lockeres Gespräch und es geht um weitere zwei Jahre“, so Aubele und Trainer Mayer war nicht abgeneigt. Dabei haben bei Mayer laut Aubele schon weitaus höherklassige Vereine angeklopft. „Er hat sich für uns entschieden und wir haben ein sehr sehr gutes Miteinander. Bobo identifiziert sich voll mit unserem Verein. Das zeigt: Wir machen einen guten Job“, erklärt Aubele.

Einen guten Job macht auch die Defensive, die mit nur 37 Gegentore sicher ein Prunkstück darstellt. „Wir haben in Spielen gegen Bonlanden, Geislingen und in Obersensingen alleine 14 oder 15 Gegentore bekommen. Lässt man diese Spiele außer Betrachtung, dann haben wir eine sehr sehr starke Defensive.“ Das Manko ist vielmehr die Offensive, die mit 35 Toren nicht gerade treffsicher daher kommt. „Wir haben Pech bei unseren Abschlüssen. Daran müssen wir arbeiten.“ Chancen waren immer da.

„Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen“, sagt Aubele und hat die 45 Punkte im Blick. Die reichen zum Klassenerhalt und darum geht es einfach in dieser Runde für den SV Neresheim. „Das war schon ab dem ersten Spieltag klar“, bekräftigt Aubele. Der zwölfte Platz am Ende sei das erklärte Ziel. Auf diesem befindet sich der SVN aktuell bekanntlich. „Es gibt da aber schon noch Vereine in der Liga, die wir noch überholen können und auch wollen.“ Sie haben eben Ansprüche.