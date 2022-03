Neresheims Osterbrunnen erstrahlt in ganzer Pracht

Was 2015 mit dem ersten Neresheimer Osterbrunnen begonnen hat, wird immer größer und schöner: „So zwischen 4500 und 5000 reich verzierte Eier in allen Größen sind es mittlerweile sicher“, schätzen die Frauen vom Obst- und Gartenbauverein Neresheim-Stetten beim gemeinsamen „Kranzen“ in einer Halle des städtischen Bauhofs.

Dabei entstehen zuerst aus einem ganzen Berg gespendeter Äste und Zweige lange Girlanden. In diese werden dann in liebevoller Kleinarbeit die bunten Eier gesteckt. Natürlich in vielfältigen Mustern und sogar so, dass sich kleine Bilder ergeben. Ganz besonders stolz ist man auch auf die Krone, die Bögen und natürlich auf den ganzen Osterbrunnen. „Endlich wird er wieder ganz normal“, freuen sich die Frauen dazu bei den umfangreichen Vorarbeiten.

Man erinnert sich: In den letzten beiden Jahren hat man es zwar trotz Corona auch geschafft, einen Osterbrunnen zu schmücken. Aber natürlich nicht ganz so aufwendig. Aber jetzt strahlt der Neresheimer Osterbrunnen in der Marktstraße direkt gegenüber dem Rathaus wieder in seiner ganzen Pracht. Vielleicht sogar mit einer Überraschung dazu. Aber das wird noch nicht verraten. Auf alle Fälle freuen sich die Initiatorinnen um Luitgard Mahringer auf die Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Häfele am 9. April um 13.30 Uhr.