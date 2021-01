Neresheims Marktstraße wird zur Fußgängerzone

In Bayern ist das Tragen von FFP2-Masken in bestimmten Situationen schon Pflicht - beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen. Schon heute könnten Bund und Länder entscheiden, dass diese Regel bald für ganz Deutschland gilt. Die FFP2-Maske bietet bei richtiger Nutzung mehr Eigenschutz, kostet dementsprechend ab 2,50 Euro und kann in Apotheken erworben werden.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) warnt aktuell vor steigenden Preisen für FFP-2-Masken, sollten Bund und Länder eine ...