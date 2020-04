Neresheimer Stadtfest ist offiziell abgesagt

Auch das Stadtfest Neresheim muss in diesem Jahr zum Schutz der Bevölkerung vor der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden. Dieser Schritt ist der Stadtverwaltung, allen voran Bürgermeister Thomas Häfele, Hauptamtsleiter Klaus Stiele und dem Kulturbeauftragten Benjamin Zierold, nicht leicht gefallen und wurde so lange wie möglich hinausgezögert.

Doch die aktuelle dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie stellt klar, dass auch Ende Juni noch keine Großveranstaltungen dieser Art möglich sind.

„Wir bedauern diese Entscheidung, doch stehen wir auch in der Verantwortung gegenüber den Besuchern sowie den vielen Akteuren und Vereinen, die das Festwochenende mit großem Engagement und unermüdlichen Einsatz stemmen“, so Häfele.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit

Das Open-Air-Konzert zum Auftakt des Stadtfestes mit Anna-Maria Zimmermann und DJ Ötzi wird auf das kommende Jahr verschoben und findet am Freitag, 25. Juni, statt. Das Gesamtkonzept der Veranstaltung bleibt unverändert. Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist dort möglich, wo die Tickets gekauft wurden.

Online-Ticket-Kunden werden zu gegebener Zeit automatisch informiert, hierzu ist keine Kontaktaufnahme durch den Käufer erforderlich. Alle in Neresheim gekauften Tickets können in der Tourist-Info Neresheim zu den regulären Öffnungszeiten umgetauscht werden. Fragen rund um das Open-Air-Konzert können auch per E-Mail an kultur@neresheim.de gestellt werden.

2021 wird dann doppelt gefeiert

Gemeinsam mit dem Landes-Musik-Festival 2021, das am Sonntag vor dem Stadtfest-Wochenende (20. Juni 2021) ganz Neresheim an zahlreichen Bühnenstandorten mit Musik erfüllt, soll im nächsten Jahr doppelt gefeiert werden.