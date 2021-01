Neresheimer Kulturprogramm: Auftakt mit der „Wunderübung“

Die Stadt Neresheim hat ihr neues Kulturprogramm vorgestellt. Es spannt den Bogen von großen Weltstars bis zum Kleinkunstabend, von klassischer Musik über Schlager bis hin zu Sport und Literatur. Große Namen sind etwa Sabine Meyer und Giora Feidman im Bereich der klassischen Musik, in Vorträgen erlebt das Publikum Hans Kammerlander, Pater Anselm Grün oder den neuen „Kluftinger“. Den Höhepunkt des Sommers bildet DJ Ötzi, der das bereits für 2020 geplante Open-Air-Konzert nachholt.

Den Auftakt macht am 27. Februar das Tourneetheater Stuttgart mit der beliebten Theaterkomödie „Die Wunderübung“. Am 13. März ist der weltbekannte Klarinettist und mehrfache Echo-Gewinner Giora Feidman mit seiner „Happy-Birthday“-Tour zu Gast. Am 28. April kann man mit Pater Anselm Grün im Vortrag „Vom Ich zum Du“ die positiven Seiten von Fürsorge und Nächstenliebe erfahren.

Die Kunstausstellung „Licht und Raum – der Neresheimer Himmel“ eröffnet mit einer Vernissage am 15. April und zeigt bis zum 9. Mai im Rathausfoyer Werke der Künstler Simon Dittrich, Paul Groll, Nikolaus Mohr und Gerhard Stock. Vor 250 Jahren begann Martin Knoller seine Freskenmalerei in der Neresheimer Abteikirche. Anlässlich dieses Jubiläums stellen die vier Künstler Variationen über die berühmte Arbeit Knollers aus.

Der Sommer beschert der Härtsfeldstadt eine Reihe herausragender Publikumsmagnete. Am 20. Juni richtet Neresheim das Landes-Musik-Festival aus. Bei diesem Festival präsentieren zahlreiche Chöre, Musikkapellen, Orchester und weitere musikalische Ensembles die musikalische Vielfalt des gesamten Musiklands Baden-Württemberg. Eine Woche später sorgen DJ Ötzi und Anna-Maria Zimmermann im Neresheimer Sommer-Open-Air für einen unvergesslichen Abend.

Das 2020 erstmals ins Leben gerufene „Blühende Neresheim“ wird auch im kommenden Sommer den Neresheimer Stadtgarten mit zahlreichen Musik-, Literatur-, Sport- und Kunstveranstaltungen sowie mit kulinarischen Angeboten, Vorträgen und Workshops beleben. Geplant sind neben der „Musik im Grünen“ unter anderem ein großes Streetfood-Festival.

Auch der Herbst verspricht kulturelle Höhepunkte: Zum zweiten Mal kommt am 18. September das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg aufs Härtsfeld und lädt zu traditioneller und sinfonischer Blasmusik in die Härtsfeldhalle ein. Auf überwältigende Naturaufnahmen der schönsten Berge der Welt darf man sich bei der Multivisions-Show „Bergsüchtig“ des Extrem-Bergsteigers Hans Kammerlander am 29. Oktober freuen. Herrlich skurril und kompromisslos schräg geht es bei der Autorenlesung des neuen „Kluftingers“ am 17. November zu, wenn die Erfolgsautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr über ihren Romanhelden erzählen.

Hörgenuss bieten die jährlichen Klosterkonzerte in der Neresheimer Abteikirche, allen voran das traditionelle Konzert mit der Royal Academy of Music aus London Anfang September. Zusätzlich sind weitere außergewöhnliche musikalische Begegnungen zu erleben: am 25. Juli „Marimba und Orgel im Dialog“ sowie am 26. September „Saxofon trifft Orgel“. Den krönenden Jahresabschluss bildet das Adventskonzert der weltberühmten Klarinettistin Sabine Meyer gemeinsam mit dem Alliage-Quintett, bestehend aus vier Saxofonen und Klavier, Echo-Klassik-Preisträger und Musiker, die sich seit Jahren erfolgreich an der Weltspitze behaupten.

Aufgrund der Corona-Infektionslage ist die Stadt Neresheim bei Veranstaltungen flexibel aufgestellt, sodass bei strengeren Corona-Regeln die Termine in größere Locations verlegt oder verschoben werden, bei einer Lockerung können selbstverständlich die Besucherkapazitäten erhöht werden.

Erstmals besteht 2021 die Möglichkeit, in verschiedenen Abo-Modellen sein individuelles Kulturprogramm zu gestalten. Das Flex-Abo beinhaltet drei Veranstaltungen, das Gold-Abo sechs.