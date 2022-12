Neresheimer Kneipen spenden 2020 € an Kindergärten

Sechs DJs sorgten im September bei der ersten Neresheimer Kneipennacht an drei Orten für ordentlich Stimmung. Organisiert wurde diese von der AK-Bar, der Rockbar Rössle und dem Café Meyer. Insgesamt kamen durch die Eintrittsgelder und einer Spende durch die Firma Omnibus Rupp, die für den Shuttlebus an diesem Abend verantwortlich war, 2020 Euro zusammen. Diese Summe wurde nun an die Katholische Kindertagesstätte Sankt Josef und die Evangelische Kindertagesstätte Sohlhöhe in Neresheim übergeben. Mit einem Lied, Kaffee, Tee und Gebäck bedankten sich die Kinder und ihre Erzieherinnen bei den Veranstaltern der Kneipennacht – Johannes und Christoph Ihle vom Café Meyer, Akin Bahadir von der Ak-Bar sowie Silke und Michele Albonino von der Rockbar Rössle - für die Spende.