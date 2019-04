Neresheimer Jugendbeirat wird vorerst nicht gebildet

Der Neresheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung in zwei Punkten deutliche Kritik an der Arbeit der Verwaltung und des Neresheimer Bürgermeisters Häfele geäußert. So wurde zum einen die Bildung eines Jugendbeirats ist vorerst abgeblasen. Zum anderen wurde die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben heftig kritisiert.

Vorerst wird es kein Jugendbeirat in Neresheim geben – die von der Verwaltung ausgearbeitete Geschäftsordnung für dieses Gremium wurde von den Räten abgelehnt. Das Stadtparlament störte sich im wesentlichen daran, dass dem Beirat nur Jugendliche angehören sollten, die von den Schülermitverantwortungen der Härtsfeldschule und des Werkmeister-Gymnasiums entsandt werden.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte Lothar Köhl (Freie Wähler). Ihn störte, dass von einem Jugendbeirat die Rede sei, obwohl es sich genau genommen um einen Schülerbeirat handele. Auch Iris Wachter (CDU) verwies darauf, dass viele Jugendliche nicht berücksichtigt würden, nämlich die, die nicht mehr zur Schule gingen, sondern eine Lehre absolvierten. Eberhard Rupp (CDU) monierte, im Beirat könnten Schüler mitreden, die gar nicht aus Neresheim seien, aber Lehrlinge würden ausgeschlossen. Seinem Fraktionskollegen Martin Grupp missfiel, dass die beiden Schulen entscheiden, wer im Beirat Sitz und Stimme hat.

Bürgermeister Häfele sagte, diese Einwände kämen arg spät. Denn der Gemeinderat hatte im November in öffentlicher Sitzung, wie seinerzeit berichtet, beschlossen, dass als erster Schritt hin zu einem Jugendgemeinderat ein zehnköpfiger Jugendbeirat gebildet wird, dessen Mitglieder je zur Hälfte von den SMVs der Härtsfeldschule und des Werkmeister-Gymnasiums entsandt werden.

Damals und in der Sitzung am Montag hatte der Bürgermeister argumentiert, man wolle rasch und ohne großen Aufwand ein Gremium zur Beteiligung der Jugend installieren. Später könne man über einen Jugendgemeinderat nachdenken, aber jetzt sei die Verwaltung mit der Abwicklung der Kommunal- und Europawahlen eingespannt.

Das Gremium beschloss jedoch mit zwölf Stimmen bei zwei Enthaltungen gegen die Stimme des Bürgermeisters, dass die Geschäftsordnung neu ausgearbeitet und dann dem Gemeinderat erneut vorgelegt werden muss.

Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben kritisiert

Auf Konfrontation zur Verwaltung ging das Stadtparlament auch in einem weiteren Punkt: Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben. Diese waren in einer Größenordnung von rund 100 000 Euro angefallen für die Aufforstung eines Waldstücks zwischen Dorfmerkingen und Elchingen, in die der Sturm „Friederike“ eine Schneise geschlagen hatte, für den Breitbandausbau, für die Anschaffung von Zeiterfassungsgeräten und Putzmaschinen und für eine Telefonanlage. In den meisten Fällen sei das Gremium involviert gewesen, sagten Häfele und Stadtkämmerer Martin Wenzel. Die Telefonanlage sei aufgrund einer Eilentscheidung des Bürgermeisters, zu der er berechtigt ist, angeschafft worden, weil sonst die Gefahr bestanden hätte, dass die Verwaltung nicht mehr erreichbar gewesen wäre.

Dennoch monierten Lothar Köhl und Martin Grupp, sie hätten sich eine Vorab-Information gewünscht, entweder als Vorlage oder im Ältestenrat. Paul Hafner (CDU) verlangte eine genaue Aufstellung, was wie finanziert wird. Sein Fraktionskollege Nikolaus Rupp verwies darauf, der Haushalt sei ohnehin auf Kante genäht. Daher wäre mehr Transparenz statt Schnelligkeit nötig.

Die Schnelligkeit hatte der Kämmerer ins Spiel gebracht. Seit Freitag wisse er, wie es finanziell laufe, daher habe er auf eine Vorlage verzichtet. Der Bürgermeister unterstrich zwar erneut, bei den meisten Punkten sei das Gremium involviert gewesen. Dennoch nehme er die Kritik an. Häfele sagte für die nächste Sitzung eine Tischvorlage zu.