Neresheimer Grüne treten erstmals mit eigener Liste an

Die Grünen treten zur Kommunalwahl in Neresheim erstmals mit einer eigenen Liste an. Fünf Frauen und sechs Männer bewerben sich um einen Sitz im 16-köpfigen Stadtparlament. Die Grünen hoffen dabei auf zwei oder drei Mandate. Sollte ihnen dies gelingen, wäre dies ein Teil des Umbruchs, der dem Gremium bevorsteht. Denn einige altgediente Stadträtinnen treten diesmal nicht mehr zur Wahl an (wir berichteten).

Auf dem ersten Platz der Grünen-Liste bewirbt sich die Verwaltungsbeamtin Franziska Reiger, deren Bruder Manuel bei der Bürgermeisterwahl Ende 2017 dem jetzigen Bürgermeister Thomas Häfele knapp unterlegen war. Sie sehe sich jedoch nicht als Spitzenkandidatin, sagte Franziska Reiger, sondern als Teil eines Teams. Auf den weiteren Plätzen für die Kernstadt Neresheim bewerben sich der Wirtschaftswissenschaftler Raphael Kaim, der Diplom-Ingenieur Falk-Conrad Westphale, der Organisationsprogrammierer Walter Richtscheid, der Diplom-Ingenieur Wolfgang Zeyer sowie die Musiklehrerin und Märchenerzählerin Carmen Stumpf. In Dorfmerkingen kandidieren die Rentnerin Christel Brock-Stelzer und der Rentner Manfred Stelzer, in Elchingen der Rentner Peter Epple und in Kösingen die Kirchenmusikerin Dagmar Barsacqu und die Studienleiterin Jeannette Behringer. Keine Bewerber der Grünen treten in Schweindorf, Stetten und Ohmenheim an.

„Respekt, dass Ihr das anpackt!“, äußerte Kreisvorsitzender Berthold Weiß. Darüber, dass die Formalien bei der Nominierung eingehalten werden, wachten vom Grünen-Kreisvorstand Carmen Venus und Bennet Müller.

Die Nominierungsversammlungen der bisher bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen stehen noch aus. Bekannt ist aber, dass bei den Freien Wählern der Fraktionsvorsitzende Lothar Köhl nach 30 Jahren als Stadtrat ausscheidet. Mit Eberhard Rupp und Martin Schill gehen bei der CDU zwei Altgediente und mit Iris Wachter, Heike Spielberger (beide CDU) und Annerose Gillner (SPD) räumen alle Frauen das kommunalpolitische Feld.