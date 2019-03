Neresheimer Gemeinderat beklagt Filialschließungen der Banken

Die bereits vollzogene und die bevorstehende Schließung von Bankfilialen auf dem hinteren Härtsfeld hat in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates für mächtig Ärger gesorgt. Das dürfe die Stadt sich nicht gefallen lassen, sie müsse sich auf die Hinterfüße stellen, wurde gefordert. Gleichzeitig klang aber auch Verständnis für die Maßnahmen an. Bürgermeister Thomas Häfele will nun mit Rückendeckung des Stadtparlaments versuchen zu erreichen, dass in Elchingen, Dorfmerkingen und Ohmenheim wenigstens Geldausgabeautomaten installiert werden. Dafür und um das Beratungsangebot aufrecht erhalten zu können, bot er Räumlichkeiten der Stadt an.

Darum geht es: Die VR-Bank Ostalb hat, wie berichtet, angekündigt, dass sie ihr Filialnetz straffen und deswegen zum 30. September unter anderem sechs Filialen schließen wird. Fünf davon sind im Stadtgebiet von Neresheim: Kösingen (bisher drei Stunden in der Woche geöffnet), Schweindorf (zwei Stunden pro Woche), Ohmenheim (elf Stunden pro Woche), Dorfmerkingen (fünf Stunden pro Woche geöffnet, bisher mit Selbstbedienung, künftig kein Automat). Geschlossen wird auch die Filiale in Elchingen, dort bleibt allerdings ein Geldausgabeautomat. Außerdem wird die Filiale Auernheim dicht gemacht (eine Stunde pro Woche).

Zuvor hatte bereits die Kreissparkasse Ostalb angekündigt, zum 8. März die Filiale in Elchingen zu schließen, was inzwischen vollzogen ist. Dort sei man dabei, in einer Bäckerei eine Auszahlungsmöglichkeit einzurichten, sagte Bürgermeister Thomas Häfele. Insgesamt aber wolle man die Maßnahmen so nicht stehen lassen,fügte er hinzu.

Während Martin Grupp (CDU) bezweifelte, dass dies gelingen werde, verwies sein Fraktionskollege und Elchinger Ortsvorsteher Nikolaus Rupp darauf, in der Bevölkerung werde vielfach gefragt, warum die Stadt nichts unternehme. Die beiden regionalen Banken hätten schließlich einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. „Was unterscheidet sie noch von einer Online-Bank?“ Ein Automat reiche in Elchingen nicht aus, es müsse ein Servicepunkt her. Der Landrat als Verwaltungsratsvorsitzender müsse für ein Angebot der Kreissparkasse in der Fläche sorgen.

Gerade für Ältere werde es schwierig, sagte der Ohmenheimer Ortsvorsteher Manfred Reimer, zumal auch die Busverbindungen nicht die besten seien. Eine Lanze für die Banken brach der pensionierte Banker Lothar Köhl (Freie Wähler). Zum einen gebe es in verschiedenen Geschäften die Möglichkeit, an Geld zu kommen, zum anderen sei ein Geldautomat nicht billig und es gehe bei den Filialen der VR-Bank ohnehin nur um stundenweise Öffnungen. „Wenn Sie krank werden, finden Sie den Arzt auch nicht in Schweindorf oder Ohmenheim!“ Verantwortlich für die Schließungen sei die Null-Zins-Politik der europäischen Zentralbank, die das Geschäft der Banken fast zum Erliegen gebracht habe. In den kommenden Jahren werde es im übrigen auch andere Dienstleistungen auf dem Land treffen. Das sei eben der Lauf der Zeit. Der Vorstoß der Stadt werde daher nur Lippenbekenntnisse ernten.

Martin Schill (CDU) begrüßte das Engagement der Stadt, denn die Entscheidungen seien angesichts der ohnehin bereits bestehenden Defizite auf dem hinteren Härtsfeld fatal in der Infrastruktur und im Nahverkehr für die Stadt. Hier werde der ländliche Raum weiter geschwächt, weshalb man den Banken ins Gewissen reden müsse.

Er habe dem Vorstand der VR-Bank Ostalb eine gepfefferte Mail geschickt, sagte der Kösinger Ortsvorsteher Dirk Hoesch. Dass die Zinseinnahmen wegbrechen sei nicht das Problem der Stadt, sondern der Abbau des Services sei es. Zwar habe er ein gewisses Verständnis für die Schließung kleiner Filialen, aber an größeren Orten müsse man die Selbstbedienung haben. Hier müsse man Druck aufbauen. Er jedenfalls werde seinen Leuten empfehlen, die Filiale der Raiffeisen-Volksbank im benachbarten Aufhausen im Ries zu nutzen. Und die bringe sicher nicht die Frequenz, die der VR-Bank in Aalen vorschwebe.

Der Schweindorfer Ortsvorsteher Manfred Kornmann klagte, die Infrastruktur im ländlichen Raum bröckele immer weiter. „Aber wenn es darum geht, Windräder aufzustellen, braucht man uns“, spielte er auf den geplanten Windpark bei Forheim an, der zwischen Kösingen und Schweindorf auf bayerischer Markung entstehen soll (wir berichteten).