Neresheimer Fachausstellung zeigt sich als buntes Schaufenster

Bereits zum 20. Mal veranstaltet der Handels- und Gewerbeverein „Härtsfeld aktiv“ (HGV) die Neresheimer Fachausstellung (NEFA). Am Freitagabend ist sie mit vielen geladenen Gästen in der Härtsfeld-Sport-Arena vom neuen Vorsitzenden Andreas Niess, feierlich eröffnet worden. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Chor „elchorado“ der Liedertafel Elchingen unter der Leitung von Florian Hofmann. Alleine könne man viel erreichen, gemeinsam alles, sagte Niess zu Beginn seiner Rede. Alle zwei Jahre stellten die Neresheimer Handels- und Gewerbebetriebe ihre Leistungsfähigkeit bei dieser Fachausstellung unter Beweis. Über 30 Firmen aus unterschiedlichen Branchen präsentieren am Samstag und Sonntag die ganze Vielfalt ihres Gewerbes, so der Vorsitzende. Die Zahl der Arbeitnehmer nehme mit dem Wachstum des Industriegebietes stetig zu. Dennoch entstünden immer mehr Leerstände in der Innenstadt, beklagte Niess. Daher appellierte er an die Besucher, sie sollten bei ihren anstehenden Vorhaben oder bei ihrem täglichen Einkauf die hiesigen Handwerker und Dienstleister berücksichtigen. Den Ausstellern gab er mit auf den Weg, sie sollten nett zu den Kunden sein, sie gut bedienen, marktgerechte Preise anbieten und die Arbeiten ordnungsgemäß und fachgerecht ausführen.

Die Fachausstellung ist am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.