Neresheimer Blaskapelle spielt für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Die Stadtkapelle Neresheim hat am Samstagabend in der Härtsfeldhalle in Neresheim zum Benefizkonzert geladen. Der Erlös des Frühjahrskonzerts unter dem Motto: „Musik machen und Gutes dabei tun“ kommt den ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die in Neresheim untergebracht sind, zugute.

Eröffnet wurde der Abend von der Jugendkapelle unter der musikalischen Leitung von Hanna Keller. Unterstützt wurden die jungen Musikerinnen und Musiker aus Neresheim und Auernheim von Lukas Straub an der Posaune, der gemeinsam mit Hanna Keller die Jugendkapelle leitet. Für ihren gelungenen Auftritt bekamen die jungen Akteure viel Beifall. Die seit rund zwei Jahren bestehende Kooperation der beiden Jugendkapellen sei ein Glücksfall für beide Seiten gewesen, erklärte der Vorsitzende Klaus Eiberger den zahlreich gekommenen Gästen.

Nach einer Zugabe der jungen Akteure folgten die rund 50 Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle unter der Leitung von Bernd Simon. Die Musiker zeigten ihr Können beim „Florentiner Marsch“ von Julius Fucik, bei der „Trauersinfonie“ von Richard Wagner sowie bei der „Second Suite in F“ von Gustav Holst. Danach folgten ein Medley mit den schönsten Melodien aus Walt Disneys „Beauty and the Beast“ von Howard Ashman und Alan Menken, arrangiert von Toshio Mashima, und „Puszta“ von Jan van der Rost.

Beendet wurde das rund 90-minütige Konzert mit dem „Gruß an Neresheim“ von Hans Blank. Stell-vertretend für den verhinderten Bürgermeister Thomas Häfele erläuterte Stadtrat Manuel Gillner, dass derzeit 18 Flüchtlinge in Neresheim untergebracht seien. Vor Ostern werde zusätzlich das Tagungshaus vom Kloster bezogen werden. Dort sollen bis zu 65 Menschen aus der Ukraine untergebracht werden. Die Einrichtung und Ausstattung sowie Unterbringung würde die Stadt übernehmen. Zu Beginn würden dafür Spenden von Lebensmitteln und Spielzeuge benötigt werden, so Gillner.