Neresheim zu Gast beim TSV Buch

Im zweiten Spiel der Rückrunde ist der Fußball-Landesligist SV Neresheim beim TSV Buch zu Gast. Anpfiff ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr.

Nach der zuletzt vermeidbaren Niederlage gegen die TSVgg Plattenhardt will der SV Neresheim wieder in die Erfolgsspur zurück. Der TSV Buch gewann sein letztes Spiel gegen die SSG Ulm 99 mit 1:0 und liegt aktuell mit 34 Punkten auf dem fünften Platz in der Tabelle. Für die Neresheimer gab es am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Beim Aufeinandertreffen in der Vorrunde hatten die Härtsfelder die Oberhand und gewannen die Partie verdient mit 3:1. Neresheim schwächelte zuletzt und sicherte sich nur einen Sieg aus den letzten sechs Punktspielen. Mit 24 Punkten belegen die Härtsfelder den 13. Platz. Damit steht Buch mit 34 Punkten zehn Punkte vor dem Team von Trainer Andreas Mayer. Durch einen Sieg könnte Neresheim allerdings zumindest den Relegationsplatz verlassen. Nicht im Kader beim SV Neresheim: Yildiz (verletzt), Yildiz (gesperrt).