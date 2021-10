Neresheim und das Derby nach dem Derby

Nach der bitteren Niederlage im Derby gegen Waldhausen, wollen die Landesliga-Fußballer aus Neresheim es im nächsten Derby gegen den FV Sontheim besser machen.

Die Stimmung ist weiterhin sehr gut in der Mannschaft. Trainer Andreas Mayer kann fast aus alle Spieler zurückgreifen. „Wir haben viel richtig gemacht in Waldhausen. Leider haben wir zwischen der 82. und 86 Minute zu viele Fehler gemacht, die gnadenlos bestraft wurden“, so der Coach.

Diese Fehler wurden am Montag aufgearbeitet und angesprochen. Jetzt gilt der Fokus gegen den FV Sontheim. Der FV ist eine sehr schwer bespielbare Mannschaft, die seit einigen Jahren in der Landesliga spielt. Die aktuelle Tabellensituation sollte man dabei nicht unterschätzen. Spiele gegen den FV sind für Neresheim immer etwas besonderes und intensiv geführt. Es wird somit wohl mit Sicherheit wieder ein spannendes Spiel. Anpfiff ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr in Neresheim.