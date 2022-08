Neresheim und Bettringen haben den Klassenerhalt im Blick

Es geht wieder um Punkte. Die Fußball-Landesliga meldet sich an diesem Wochenende aus der kurzen Pause zurück und startet gleich mit einem besonderen Spiel für den Ostalbkreis: Der Aufsteiger aus der Bezirksliga, die SG Bettringen reist zum Duell gegen den SV Neresheim auf das Härtsfeld.

Der Pokal ist für die Schützlinge von Trainer Andreas „Bobo“ Mayer nach der 3:6-Pleite (nach Verlängerung gegen Oberensingen) bereits beendet. Die Vorbereitung nun auch. An diesem Samstag wartet der Aufsteiger aus Bettringen auf die Mannschaft des SV Neresheim. „Ein guter Gegner, der nicht umsonst aufgestiegen ist“, warnt Mayer. Außerdem hat er sehr wohl das knappe Aus im Verbandspokal gegen den Oberligisten Sonnenhof Großaspach der SGB (1:2) im Hinterkopf. Die Vorbereitung war kurz. „Das gilt aber für alle Teams“. Daher sei das auch keine Ausrede. Gut drei Wochen intensive Vorbereitung mit zahlreichen Testspielen gegen viele höherklassige Gegner sind zu Ende. „Wir freuen uns, dass es wieder um Punkte geht.“ Gleich im Heimspiel und in einem Derby? „Das sollen andere entscheiden. Für mich ist ein Derby, das Spiel gegen Waldhausen“, sagt Mayer. Dennoch kann er dem Aufstieg der SGB viel Positives abgewinnen. „Schön für den Ostalbkreis und eine kürzere Anreise.“

Weniger positiv ist der Blick auf das Personal. Ausgerechnet Spielmacher Dominik Pfeifer muss zum Auftakt passen. Der Grund: Eine Verletzung aus dem WFV-Pokalspiel gegen Oberensingen. „Er hat Probleme mit dem Knie und die Untersuchungen laufen“, erklärt der Coach des SVN: „Der Knorpel hat vermutlich auch etwas abbekommen.“ Ansonsten hat sich die Sommergrippe etwas breit gemacht im Kader des Landesligisten. „Aber es besteht noch Hoffnung, dass der eine oder andere vielleicht noch rechtzeitig fit wird“, so Mayer weiter. Fit, das soll auch seine Mannschaft sein.

„Man versucht als Coach sein Team immer perfekt vorzubereiten, aber in der kurzen Zeit ist das fast nicht möglich“, gibt der ehemalige Profi Einblicke. So ein Saisonauftakt ist daher eben immer ein wenig eine Wundertüte. „Bettringen hat sich gut verstärkt und will sicherlich gleich zum Auftakt den ersten Schritt Richtung Saisonziel machen.“ Das ist der Klassenerhalt. Das Ziel der beiden Kontrahenten vor dem Duell an diesem Samstag (15.30 Uhr in Neresheim) somit schon einmal das gleiche. „Das ist schon ein Brett“, sagt Steffen Mädger. Damit meint der SGB-Trainer das eigene Auftaktprogramm in der zweiten Landesligastaffel. Erst geht es am Samstag nach Neresheim, dann kommt der TSGV Waldstetten zum Derby nach Bettringen und danach gastiert man beim SV Waldhausen.

„Aber in dieser Saison können wir sowieso nicht von einfachen Spielen reden“, fügt Mädger hinzu. Andererseits seien die ersten drei Partien aber auch gleich diejenigen Spiele, „die wir und die Zuschauer lieben. Niemand möchte etwas hergeben, jeder gibt alles. Am Ende sieht man, wer dies mehr möchte. Wir freuen uns enorm auf dieses Auftaktprogramm.“

Und das, obwohl die SG Bettringen gleich zur Saisonpremiere eine längere Liste mit Spielern, die in Neresheim nicht zur Verfügung stehen, zu verzeichnen hat. Fehlen werden am Samstag Tim Adam, Neuzugang Ralph Molner, Bastian Herr, Klemens Möldner und Tino Reichelt. Hinzu kommen drei weitere Fragezeichen. „Ich möchte aber nicht klagen, da sich bei allen Vereinen viele Spieler im Urlaub befinden, auch andere Vereine bleiben nicht von Verletzungen verschont“, stellt Mädger klar. Auf den Auftaktgegner habe sich die SGB natürlich gezielt vorbereitet.

„Der SV Neresheim macht enorm viel Druck in den hohen Räumen. Da wird unsere Defensive viel zu tun haben“, wird laut SGB-Coach am Samstag viel davon abhängen, wie seine Mannschaft bei der Arbeit gegen den Ball agieren wird. Mit dem nötigen Fleiß und Willen soll die erste anspruchsvolle Aufgabe nach dem Aufstieg angegangen werden. Und was könnte dann letztlich ausschlaggebend sein? „Wer den Sieg mehr möchte, konsequenter die Wege macht und auf die Kleinigkeiten achtet“, sagt Steffen Mädger.