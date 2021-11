Neresheim trifft auf Favoriten

Am 16. Spieltag der Fußball-Landesliga trifft der SV Neresheim auf den TV Echterdingen. Anpfiff in Echterdingen ist an diesem Sonntag um 14.30 Uhr. Am vergangenen Spieltag war für Echterdingen gegen die SSG Ulm 99 nur ein Unentschieden drin. Somit belegt das Filderteam aktuell mit 30 Punkten den dritten Platz. Der SV Neresheim gewann sein letztes Punktspiel gegen TSV Köngen mit 1:0 und liegt mit 23 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Die Heimmannschaft wusste bisher überaus zu überzeugen. Neun Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen konnten sie bisher in der laufenden Hinrunde verbuchen. Besonders auf die Offensive der Echterdinger muss Neresheim besonders achten. Im Schnitt erzielte der Gegner mehr als zwei Tore pro Spiel. Die Härtsfelder belegen momentan den achten Tabellenplatz in der Fußball-Landesliga. Sieben Siege, sechs Niederlagen und zwei Punkteteilungen stehen auf der Habenseite. Auf dem Papier ist Echterdingen favorisiert, jedoch werden die Neresheimer alles dafür geben, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.