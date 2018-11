Neresheim trauert um Arnold Voitl

Große Trauer und Bestürzung bei vielen Menschen hat die Nachricht vom Tod von Arnold Voitl hervorgerufen. Der profilierte Kommunalpolitiker und verdiente Vereinsmann ist nach längerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben. Einen Namen hatte er sich auf der Ostalb unter anderem als wortgewaltiger Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Neresheimer Gemeinderat und im Kreistag gemacht. Der Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele nennt ihn in einem Nachruf daher auch eine der herausragendsten Persönlichkeiten der Stadt Neresheim. Der Rat und das große technische und planerische Wissen des gelernten Architekten waren gefragt. Er wurde geschätzt wegen seines menschlichen Wesens und seiner großen Hilfsbereitschaft.

40 Jahre lang hat der Verstorbene das kommunalpolitische Geschehen seiner Heimatstadt maßgeblich mitgeprägt. Seit 1964 engagierte er sich im damaligen Altstadtsanierungsausschuss. Von 1968 bis 1994 hatte er Sitz und Stimme im Neresheimer Gemeinderat und war dort viele Jahre Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Dennoch blieb ihm auch eine bittere Niederlage nicht erspart. 1985 bewarb er sich um die Nachfolge von Bürgermeister Anton Hägele und unterlag Gerd Dannenmann.

1979 wurde Voitl in den Kreistag gewählt, wo er über Fraktionsgrenzen hinweg großes Ansehen genoss. Von 1994 bis 2002 war er Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Er vermochte energisch und klar seinen Standpunkt vertreten, blieb dabei jedoch immer verbindlich und zu Kompromissen bereit. Außerdem war der Verstorbene viele Jahre Sprecher seiner Fraktion im Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung sowie im Krankenhausausschuss und von 1994 bis 2004 dritter stellvertretender Vorsitzender des Kreistags. Von 1991 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Kreistag 2004 saß er im Aufsichtsrat der Kreisabfallgesellschaft GOA und von 1999 im Aufsichtsrat der Wirtschaftsfördergesellschaft WiRO. Zudem wirkte er 20 Jahre im Regionalverband mit.

Das Engagement von Voitl reichte aber weit über die Kommunalpolitik hinaus. So war er aus dem Neresheimer Vereinsleben nicht wegzudenken: Als Vorsitzender des Liederkranzes, als Gründungsmitglied der Fliegergruppe oder als Gründungsmitglied der Narrenzunft. Ihm war das gute Miteinander in der Gesellschaft ein Anliegen. Über 20 Jahre leitete er die „Neresheimer Reisegruppe“ und bereiste mit ihr so gut wie jedes europäische Land. Da war es wohl nur konsequent, dass Voitl seit der Gründung 1994 bis 2007 Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins war, der die Kontakte zu den Neresheimer Partnerstädten Aix-en-Othe und Bagnacavallo pflegt.

Voitl war auch im Raiba Vorstand

Von 1966 bis zur Fusion im Jahr 1992 war er ehrenamtliches Vorstandsmitglied der damaligen Raiffeisenbank Neresheim und danach bis 2006 Mitglied im Aufsichtsrat der damaligen VR-Bank Aalen. Dort zeichnete er sich, wie es in einem Nachruf heißt, durch hohes Engagement und Verantwortungsbewusstsein aus. Voitl wirkte nicht zuletzt auch im evangelischen Kirchengemeinderat in Neresheim mit.

Für sein vielfältiges Engagement wurde der Verstorbene auch vielfach ausgezeichnet. So erhielt er die Europamedaille und die Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg und die Landkreismedaille.