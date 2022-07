Neresheim testet am Freitag gegen Gmünd

Bereits am 2. Juli ist Trainer Andreas Mayer mit seinem SV Neresheim in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga gestartet.

Diese Vorbereitungsspiele warten auf den SV Neresheim.

Freitag, 08.07.2022: SV Neresheim – (Verbandsliga)Normannia Gmünd Anpfiff 19 Uhr.

Dienstag, 12.07.2022: SV Neresheim – (Regionalliga)VfR Aalen Anpfiff 18.30 Uhr.

Donnerstag, 14.07.2022: SV Neresheim – (Bezirksliga) SV Lauchheim Anpfiff 19 Uhr

Samstag, 16.07.2022: SV Neresheim – (Landesliga Staffel 1) VFB Neckarrems Anpfiff 13.30 Uhr

Mittwoch, 20.07.2022: SV Neresheim – TSG Hoffhernnweiler (Verbandsliga) Anpfiff 19 Uhr

Samstag, 23.07.2022: 1. Runde WFV-Pokal.