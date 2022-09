Neresheim startet mit digitalen Kita-Anmeldeportal

Ab dem 1. Oktober läuft in Neresheim die Anmeldung auf einen Betreuungsplatz in der Kita ausschließlich über das Anmeldeportal Little Bird. Mit diesem Angebot soll den Eltern die Suche nach einem geeigneten Kitaplatz deutlich erleichtert werden.

Wer in Neresheim künftig einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung sucht, kann sich ab dem 1. Oktober ganz einfach über die Internetseite www.little-bird.de oder über den Link auf der Homepage von Neresheim unter www.neresheim.de einen Überblick über alle sieben Neresheimer Kindertageseinrichtungen verschaffen, sich über Angebotsformen, Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung informieren und sich jederzeit bei seiner Wunscheinrichtung für einen Platz vormerken lassen.

Nach der personalisierten, kostenfreien Registrierung und Anmeldung im Portal haben Eltern die Möglichkeit, direkt eine online Platzanfrage an bis zu zwei gewünschte Einrichtungen zu stellen.

Der Zeitaufwand für die Eltern wird deutlich minimiert. Daten können mit ausdrücklicher Zustimmung gespeichert werden und müssen so nur einmal eingegeben werden.

Auf die Betreuungsanfrage der Eltern antworten die Kitas per E-Mail und laden, wenn ein Platz frei ist, zum persönlichen Kennenlernen und Abschluss des Betreuungsvertrages ein.

Durch die Einführung des Elternportals möchte Neresheim das Anmeldeverfahren für die Eltern erleichtern. Das Programm verfügt über ein Rankingverfahren, so dass Eltern möglichst den Platz erhalten, den sie für ihr Kind benötigen.

Wer keinen Platz zugeteilt bekommen konnte, bleibt automatisch auf der Warteliste und hat die Chance nachzurücken oder sich für eine andere Einrichtung zu entscheiden.

Das zukünftige Anmeldeverfahren sieht vor, dass sich die Eltern bis zum 31.1. eines jeden Jahres bei ein oder zwei Kindertageseinrichtungen vormerken lassen können. Bis 14.2. bekommen dann alle Eltern für eine Aufnahme im September eine Zu- oder Absage von der jeweiligen Einrichtung.

Bei freien Kapazitäten kann die Einrichtung auch unterm Jahr Kinder über das System aufnehmen.

Durch das neue Anmelde-System und die Platzvergaberunden erhofft sich Neresheim für die Kindergartenleitungen mehr Entlastung und die Stadtverwaltung erhält gleichzeitig einen guten Überblick über die Nachfragesituation in den einzelnen Ortsteilen, über die künftig benötigten Kindergartenplätze und über benötigte Angebotsformen.

Kontakt für Rückfragen: Stadt Neresheim, Jasmin Albert, Telefon 07326/8136, jasmin.albert@neresheim.de