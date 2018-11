Neresheim soll weitere Schulden machen

Der Etat für 2019 ist geprägt von großen Projekten und damit auch von großen Investitionen. So hat Bürgermeister Thomas Häfele seinen ersten Haushaltsplan charakterisiert, den er am Montagabend in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht hat. Wegen fehlender Einnahmen und höherer Umlagen komme die Stadt im kommenden Jahr in eine schwierige Situation, ist das Stadtoberhaupt überzeugt.

Einerseits sollte sie sparen, um die geringeren Einnahmen ausgleichen zu können, sagte Häfele, andererseits müsse sie große Investitionen tätigen, um handlungsfähig zu bleiben und längst fällige Projekte zu verwirklichen. Daher seien neue Schulden im kommenden Jahr nicht zu umgehen. Der Bürgermeister rief in seiner Rede daher zu einem nach seiner Ansicht dringend nötigen Aufbruch auf: „Wir müssen die Herausforderungen trotz der Haushaltssituation anpacken. Auch wenn Neresheim und seine Ortsteile dank des unermüdlichen Einsatzes meines Vorgängers hervorragend dasteht, müssen wir uns rüsten für die Zukunft!“

Die höchste Priorität, sagte der Redner weiter, habe für ihn die Erweiterung des Gewerbegebietes „Im Riegel“. Dort gebe es keine Flächen mehr, gleichzeitig wollten aber Firmen sowohl aus Neresheim als auch von auswärts erweitern und bauen. „Um dies zügig zu ermöglichen, müssen wir Grunderwerb in Höhe von 4,9 Millionen Euro in den Jahren 2018 und 2019 tätigen und die Kosten für die Erschließung in den Jahren 2019 und 2020 berücksichtigen“, sagte Häfele. Er sei überzeugt, fügte der Bürgermeister hinzu, dass sich diese Ausgaben mittelfristig durch Grundstücksverkäufe und langfristig durch Gewerbesteuereinnahmen auszahlen.

Detailliert ging Stadtkämmerer Martin Wenzel auf das Zahlenwerk ein, das der Verwaltungs- und Finanzausschuss in der vergangenen Woche, wie berichtet, öffentlich vorberaten hat. Danach konnten die Stadträte Fragen stellen. Offiziell Stellung nehmen die Fraktionen in der Sitzung am Montag, 17. Dezember (Ausführlicher Bericht folgt).