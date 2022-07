Neresheim mit Achtungserfolg vor Test gegen den VfR

Im ersten Testspiel der Saison 2022/2023 hat der Fußball-Landesligist des SV Neresheim den Verbandsligisten Normannia Gmünd empfangen. Am Ende trennten sich beide mit einem torlosen Remis am Freitagabend.

Bei bestem Fußballwetter spielten beide Mannschaften von Anfang an guten Fußball. Die Gäste aus Gmünd waren dabei die spielbestimmende Mannschaft, konnten aber durch eine gute Abwehrleistung des SVN keine entscheidenden Torabschlüsse verbuchen. Im Gegenteil, der SV Neresheim kam durch die beiden Mittelfeldspieler Pfeifer und Marianek immer besser ins Spiel und konnte die Partie fortan ausgeglichen gestalten. In der zweiten Halbzeit war das Spiel weiterhin ausgeglichen. Zum Ende des Spiels wollte die Normannia aus Gmünd den Sieg erzwingen, doch Neresheim verteidigte im Kollektiv und konnte sich so ein 0:0 erarbeiten. Cheftrainer Andreas Mayer war mit dem ersten Spiel zufrieden. Bereits an diesem Dienstag spielt der SVN um 18.30 Uhr gegen den VfR Aalen.

Dann wartet am Mittwoch der Test gegen den SV Lauchheim. Anpfiff der Begegnung ist 19 Uhr.