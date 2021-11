Neresheim mit 0:4 – Gäste erwischen den besseren Tag

Deutliche Niederlage für den SV Neresheim: Am vergangenen Spieltag empfing der SV Neresheim den SV Bonlanden und verlor das Spiel mit 0:4 (0:3). Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab und agierten vermehrt mit hohen Bällen. Doch es war der SV Bonlanden, der den besseren Tag erwischte.

Bonlanden konnte zunehmend Druck auf die Gastgeber ausüben und sich einige gefährliche Torchancen erarbeiten. In der 31. Minute war es dann Dominic Schilling, der für die Gäste die Führung erzielte. Nach einem Freistoß auf der linken Außenseite nickte er den Ball per Kopf ein. Sechs Minuten später jubelten die Gäste erneut. Dennis Adam bekam den Ball nach einem abgewehrten Eckball zirka 20 Meter vor dem Tor. Er zögerte nicht lange und erzielte per Direktabnahme das 0:2. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann erneut Dennis Adam. Er bekam den Ball hinter der Neresheimer Viererkette und versenkte den Ball ins lange Eck. Nach dem Seitenwechsel setzten die Bonlandener letzten Endes den Deckel drauf. In der 51. Minute bekam Robin Hiller den Ball auf Höhe des Strafraums, drehte auf und schob den Ball zum 0:4 ein.

Ab diesem Zeitpunkt kamen auch die Neresheimer besser ins Spiel und konnten sich Torchancen herausspielen. Mitte der zweiten Halbzeit scheiterte Pfeifer nach Distanzschuss an der Latte. Wenig später verpasste Schmitt im Strafraum der Gäste den Anschlusstreffer. Mit ablaufender Zeit passierten keine weiteren nennenswerten Spielsituationen und Neresheim verlor verdient gegen Bonlanden.