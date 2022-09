Neresheim Inklusionsbeirat konstituiert sich

Im Neresheimer Rathaus hat sich vor Kurzem zum ersten Mal der neu gegründete Inklusionsbeirat getroffen. Als Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung hat das Gremium beim Treffen die Ziele des Beirats festgelegt. Dazu gehören die Verwirklichung einer umfassenden Teilhabe, die Gleichstellung und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen und die Inklusion in Neresheim voran zu bringen, heißt es in einem Schreiben des Landratsamts. Bürgermeister Thomas Häfele, der die Sitzung leitete, sagte: „Ich bin sehr stolz auf die Mitglieder unseres Inklusionsbeirates!“

In einer Zukunftswerkstatt unter Leitung von Petra Pachner, der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung im Landratsamt Ostalbkreis, klärten die Anwesenden unter anderem die Wünsche und Projekte für die Weiterentwicklung der Inklusion in ihrer Stadt. Hierzu wurden passend zu den Handlungsfeldern wie etwa Mobilität oder barrierefreies Wohnen viele Ideen und Anregungen entwickelt. Die Schaffung von barrierefreien und inklusiven Spielplätzen, barrierefreie Zugänge in öffentlichen Einrichtungen, Formulare, Schreiben und Einladungen in einfacher Sprache, Arbeitsprojekte für Menschen mit Behinderung, eine Inklusionsgruppe für die neu geplante Kita wurden als zukunftsweisende Maßnahmen angeregt.

„Die Begeisterung und Kreativität der Anwesenden zur Umsetzung von Inklusion in Neresheim war sehr beeindruckend“, so Petra Pachner über den Prozess des ersten Treffens. Diese und weitere Themen werden beim nächsten Treffen des Inklusionsbeirates am 19. Oktober näher erarbeitet.