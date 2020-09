Neresheim hat jetzt eine Städtefreundschaft in Kanada

Neresheim und Perth East sind rund 6500 Kilometer (Luftlinie) voneinander entfernt. Aber daran dürfe man eine Städtefreundschaft nicht festmachen, sagt Bürgermeister Thomas Häfele. Im Übrigen seien Verbindungen zwischen so weit voneinander entfernten Städten nichts Außergewöhnliches. So sei Aalen mit der mosambikanischen Stadt Vilankulo befreundet (Luftlinie über 8000 Kilometer), Gmünd und seine Partnerstadt Bethlehem in den USA trennten ebenfalls etwa 6500 Kilometer und von Nördlingen in die australische Partnerstadt Wagga Wagga seien es sogar rund 16000 Kilometer. Perth East könne man mit dem Flugzeug in acht Stunden erreichen, in die italienische Partnerstadt Bagnacavallo brauche man die gleiche Zeit mit dem Bus.