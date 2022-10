Neresheim erkämpft sich einen Punkt

Der Fußball-Landesligist SV Neresheim hat am vergangenen Samstag gegen den TV Echterdingen 2:2 gespielt.

Beim Aufwärmen verletzte sich Offensivkraft Fabio Mango. Sodass SVN-Trainer Andreas „Bobo“ Mayer kurz vor Anpfiff die Mannschaft umstellen musste. Es rückte F. Yildiz in die Startformation.

Unbeeindruckt legten die Klosterstädter los, vor allem über die linke Seite konnte der bärenstarke Dedic immer wieder gefährlich vors Echterdinger Tor flanken. So ging die Heimmannschaft in der achten Min in Führung. Dedic eroberte im Mittelfeld den Ball, spielte sich bis zur Grundlinie durch und flankte auf H. Yildiz, der nur noch einschieben musste. Neresheim spielte danach munter weiter und erarbeiten sich gute Chancen. So fiel dann folgerichtig das 2:0. H. Yildiz setzte sich im Zweikampf durch, sein Pass fand Bojang, der zur 2:0-Führung (34.) einnetzte. Allerdings verletzte sich Bojang bei dieser Aktion und musste ausgewechselt werden. Zwölf Minuten zuvor musste F. Yildiz mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden. Somit standen uns keine Offensivkräfte mehr zur Verfügung. Jetzt kam auch Echterdingen auf Betriebstemperatur. Noch vor der Halbzeit konnten sie den Anschlusstreffer erzielen. Bei einem Zweikampf kurz vor der Pause verletzte sich dann auch noch Abwehrchef Lukina. Echterdingen drückte nach der Pause richtig auf das Gas. Sie schnürten die Klosterstädter ein. Es folgte ein Elfmeter in der 56. Minute, den SVN-Keeper Aubele verursachte. Der Keeper hielt diesen zwar zunächst stark, aber im Nachschuss konnte Echterdingen zum 2:2 ausgleichen. Der SVN kämpfte und wurde letztlich mit einem Punkt belohnt.