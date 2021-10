Neresheim erkämpft sich einen Punkt

Ersatzgeschwächt ist der Fußball-Landesligist aus Neresheim am Samstag nach Frickenhausen gereist. Es hat sich gelohnt – 1:1 (1:1)-Remis.

Neresheim ließ sich jedoch von der aktuellen Situation nicht beeindrucken und startete gut ins Spiel. In der 31. Minute eroberte Kuptz den Ball auf der linken Außenseite und bediente Schmitt in der Mitte. Dieser schob zur Führung für die Härtsfelder ein. Doch die Führung sollte nicht lang halten. In der 38. Minute bekam Chatzimmalousis am rechten Fünfereck freistehend den Ball und erzielte durch einen Schuss ins kurze Eck den Ausgleich. Vor der Halbzeitpause konnte dann Kuptz nochmals gefährlich werden. Er eroberte im Zentrum den Ball, setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und vergab jedoch knapp. In der zweiten Halbzeit nahmen die Gastgeber immer mehr das Spiel an sich und konnten unter anderem durch zwei Aluminium Treffer gefährlich werden. Neresheim konnte immer wieder Chancen herausspielen.

In der Mitte der zweiten Halbzeit hatte dann Schmitt sogar die Führung für den SVN auf dem Fuß. Er bekam zentral am Strafraum den Ball, doch setzte den Ball knapp über das Tor. Mit ablaufender Spielzeit konnte der 1. FC Frickenhausen nochmals über Standards gefährlich werden.

Der SVN zeigte jedoch Charakter und stand kompakt. Somit trennten sich die beiden Mannschaften gerecht mit einem Unentschieden.