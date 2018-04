Neresheim ehrt die besten Sportler

Neresheim - Die Sportlerehrung hat in Neresheim eine lange Tradition. Zum 27. Mal sind am Dienstagabend die erfolgreichen Einzel- und Mannschaftssportler der Gesamtstadt ausgezeichnet worden. Zum ersten Mal ehrte Bürgermeister Thomas Häfele die besten Neresheimer Sportler. Die Sportlerehrung zeige, welche beachtlichen Leistungen hier in der Gesamtstadt in den einzelnen Sportkategorien erbracht würden, meinte Bürgermeister Thomas Häfele.

Seinen Dank richtete Bürgermeister Häfele an die Sportvereine. Ihre Arbeit sei eine wichtige Integrationskraft, und die Kinder und Jugendliche könnten dadurch einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen. Für die günstigen Rahmenbedingungen sorge die Stadt. In den Teilorten sei es in den nächsten Jahren angedacht, diese Bedingungen zu verbessern, so Häfele.

Als Vereinsvertreter sprach in diesem Jahr Thomas Wieser, Vorsitzender der Sportfreunde Dorfmerkingen. Seit 1992 würden Sportler von der Stadt geehrt, die es verdienten. Sehr häufig seien auch bundesweite Erfolge erzielt worden. Dies gelte auch als Ansporn für alle Sportler und für den Nachwuchs. Sport verbinde und schaffe Freunde.

Als eines der erfolgreichsten Jahre gehe 2017 in die Geschichte der SF Dorfmerkingen ein. Das Medieninteresse sei groß gewesen, und so sei Neresheim überregional bekannt geworden, sagte Wieser. Das Percussion-Ensemble und Sarah Koller (Gesang und Gitarre) von der städtischen Musikschule Neresheim umrahmten musikalisch die Sportlerehrung.