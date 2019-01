Kommt es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen der Stadt Neresheim und der Gemeinde Forheim im benachbarten Ries? Neresheim behält sich eine Klage jedenfalls ausdrücklich vor, um zu verhindern, dass in seiner Nachbarschaft an der Landesgrenze drei Windräder aufgebaut werden. Dies hat Bürgermeister Thomas Häfele in einer Einwohnerversammlung in Schweindorf mitgeteilt. Betroffen wäre auch der Teilort Kösingen.

Die Stadt wehrt sich, weil aus ihrer Sicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Denn die Windräder sind rund zwei Kilometer von der Wohnbebauung in Forheim entfernt, weil in Bayern die Maßgabe gilt, dass der Abstand das Zehnfache der geplanten Höhe des Windrades betragen muss. Die drei geplanten Windräder sollen jeweils 240 Meter hoch sein.

In Baden-Württemberg aber ist lediglich ein Abstand von 750 Metern zur Wohnbebauung vorgeschrieben. Die Windräder wären jeweils einen Kilometer von Schweindorf und Kösingen entfernt. Der Vorgabe wäre damit also Genüge getan. Bürgermeister Häfele argumentiert jedoch anders: „Die Windräder sollen auf bayerischem Gebiet stehen, also müssen auch bayerische Vorschriften gelten!“ Allerdings wäre dann der Standort hinfällig, machte Bauamtsleiterin Isabelle Mugele deutlich.

Denn das Ries sowie ein Gebiet von fünf Kilometern Breite um den Kraterrand sind „Ausschlussfläche“ für Windenergie. Da Windräder im Freistaat aber nur genehmigt werden, wenn ihr Abstand zur nächsten Wohnsiedlung das Zehnfache ihrer Höhe beträgt, bleiben damit nicht mehr viele mögliche Plätze in Bayern – und auch nicht im Ries.

Das ändert jedoch nichts am Unmut in der Nachbarschaft auf dem Härtsfeld, wo ein Besucher der Bürgerversammlung sogar von einer Katastrophe für Schweindorf sprach. Bürgermeister Häfele sagte, er habe sich bereits an das fürstliche Haus und an den Projektbetreiber gewandt und ihnen mitgeteilt, dass die Stadt mit den Planungen nicht einverstanden sei. Vorsorglich habe er auch eine rechtliche Prüfung veranlasst, um sich den Rechtsweg offen zu halten, da die Neresheimer Teilorte Schweindorf und Kösingen direkt betroffen wären.

„Wir sind mit dem Vorhaben nicht einverstanden und werden von unserem Standpunkt auch nicht abrücken“, sagte Häfele. Er räumte jedoch ein, dass eine Nachfrage beim baden-württembergischen Gemeindetag ergeben hat, dass kein vergleichbarer Fall bekannt ist. Es gibt damit keinen Hinweis, wie ein derartiger Konflikt gelöst werden könnte.

Fürstenhaus lässt Machbarkeit von Windkraftanlagen prüfen

Dr. Christian Wippermann, der zusammen mit dem geschäftsführenden Eigentümer, Carl-Eugen Prinz zu Oettingen-Wallerstein, die Unternehmen des Hauses Wallerstein führt, hat auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, dass ein Projektentwickler derzeit die grundsätzliche Machbarkeit von Windkraftanlagen in der Region prüft. „Darunter fallen auch Flächen unseres Hauses.“ Es handele sich jedoch um eine frühe Projektphase. Konkrete Aussage könnten somit momentan noch nicht getroffen werden. Wippermann verwies aber darauf, erneuerbare Energiequellen würden weiter an Bedeutung gewinnen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des kürzlich beschlossenen Kohleausstiegs.

„Wir stehen erst am Anfang“, sagt auch der Bürgermeister der Gemeinde Forheim, Werner Thum. Man habe sich bislang lediglich einen Standort angesehen und sei zu der Erkenntnis gekommen, dass Voraussetzung für das Aufstellen von Windrädern ein Bebauungsplan wäre, der aber erst noch aufgestellt werden müsste. Und im Zuge dieser Aufstellung würde dann natürlich auch die Stadt Neresheim gehört. Wenn aber die Windräder überhaupt zum Tragen kommen sollten, fügte Thum hinzu, dann nicht vor den Jahren 2023/2024. Im übrigen müsse der potenzielle Betreiber erst mit dem fürstlichen Haus Wallerstein reden.

Ab 29. April gibt es in Schweindorf eine Kinderbetreuung, erklärte Häfele. Die Aufgabe übernimmt mit Unterstützung des Vereins „Pate“ Tina Bengelmann. Die Stadt überlässt ihr Räume im ehemaligen Kindergarten, wo sie sich um maximal fünf Kinder im Alter von ein bis drei Jahren kümmern will.