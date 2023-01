Narrenzunft steht in den Startlöchern

Die Narrenzunft Neresheim startet am 14. Januar traditionell mit dem Hofball in die neue Faschingssaison. Dabei fühlt es sich schon ein wenig wie ein Neustart an. Einige Stolpersteine lagen bis zu dieser Saison bei der Organisation auf dem Weg. Trotzdem hat die Narrenzunft alles versucht, nach der zweijährigen Pause alles richtig zu machen.

Das Besondere dabei bleibt sicherlich der Einzug der diesjähren Tollitäten, da dieses Geheimnis bis zur letzten Minute bewahrt wird und auch die eigenen Aktiven ihr Prinzenpaar erst im Foyer der Härtsfeldhalle an diesem Abend in ihre Mitte nehmen. Unter dem Motto „EuroNarrision“ präsentiert die Narrenzunft im Showblock die musikalische und tänzerische Seite des bereits 67. ESC – EurovisionSongContest und projeziert dabei die Vielfältigkeit der spektakulären Show der europäischen Länder auf die Bühne der Härtsfeldhalle Neresheim.

Die vier Garden präsentieren ihre typischen Gardetänze und schmücken den zweiten Teil des Abends mit ihren Showtänzen. Von Klein bis Groß wurde nahezu das ganze Jahr durchtrainiert, was sich auch in den Leistungen widerspiegelt. Wenn man von Traditionen spricht, darf man natürlich die Tanzhexen und die Guggamusigg Kalkstoi, die nach der Pandemie auch kurzzeitig das Problemkind der Zunft wurden, nicht vergessen.

Die Partyband „Voyage 3“ sorgt wieder bei allen Gästen für gute Musik und beste Unterhaltung. Der Hofball beginnt um 19.30 Uhr, Saaleinlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Kartenvorverkauf ist dieses Jahr bei Elektro Meyer, Heidenheimer Straße 13, Neresheim.

Bevor aber der klassische Auftakt der Narrenzunft Neresheim in der Halle beginnt, wird am 7. Januar der Narrenbaum auf dem Marienplatz von den Hexen der Zunft gestellt. Er symbolisiert die närrische Zeit in Neresheim. Anschließend geht das bunte Treiben in der Härtsfeldhalle beim Brauchtumsabend mit Masken- und Showtänzen weiter. Und musikalisch kann man sich auf ohrenbetäubende Klänge der Guggamusiken freuen.