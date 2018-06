Narrenzunft Neresheim geht in den Endspurt

Der Nachthemdenumzug und das Hexengericht am Gumpendonnerstag, 8. Februar, läuten das diesjährige Finale der Narrenzunft Neresheim ein. Am Donnerstag um 19 Uhr muss sich der Neresheimer Geschäftsmann Markus Konold vor dem Grobgünstigen Hexengericht verantworten. Im Anschluss öffnet die Wurschd-Kiche im Narrenheim die Türen zur Weiberfasnacht. Für Stimmung sorgen DJ Müller & Schmidt, der Eintritt ist frei.

Der traditionelle Zunftball am Faschingssamstag, 10. Februar, findet wie gewohnt in der Härtsfeldhalle statt. Hier dürfen sich alle n nochmals auf ein Feuerwerk mit Ausschnitten des diesjährigen Showprogramms „Neres rockt“ freuen. Geladen sind an diesem Abend auch befreundete Zünfte der Narrenzunft. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr.

Am Rosenmontag um 10.30 Uhr wird Bürgermeister Thomas Häfele, gerade mal 10 Wochen nach seinem Amtsantritt, von der Narrenschar in der Marktgassee schon wieder seines Amtes enthoben. Bis Aschermittwoch regieren dann die Narren über Neresheim.

Am Faschingsdienstag zieht ab 14 Uhr zieht der große Faschingsumzug durch die Straßen von Neresheim. Der Umzug endet in der Marktgasse mit anschließender Mega-Fete im Narrenheim. Ebenso werden die Musikgruppen in der Marktgasse nochmals richtig einheizen, damit die letzten Stunden noch ordentlich gefeiert werden können. Die Wurschd-Kiche im Narrenheim öffnet ab 12 Uhr für die legendäre Faschingsparty.

Pünktlich um 21 Uhr beginnt dann der Trauermarsch in die Marktgasse zur traditionellen Hexenverbrennung und Beerdigung der Neresheimer Fasnacht.