Narren sind trotz Regen in Neresheim gut gelaunt

Aus allen Richtungen sind die Narren und Besucher am Fastnachtsdienstag zum Umzug nach Neresheim gekommen. Viele trotz dem nach 13 Uhr begonnen Regen und zollten die Straßen um die Narren mit ihrem jeweiligen Schlachtruf zu begrüßen.

Um kurz nach 14 Uhr setzte sich der närrische Gaudiwurm von der Kösinger Straße über die Nördlinger Straße sowie Hauptstraße wo er dann in den Stadtgraben bog und in der Marktstraße endete, wo sich das Narrenheim der Narrenzunft Neresheim (NZN) befindet. Dort gab es auch nach dem Umzug eine Umzugsparty in der Wurschd-Kiche mit dem DJ Team Müller & und Schmidt (Patrick Müller und Jan Schmidt).

Fest eingepackt waren nicht nur die kleinen Gardemädchen - wie auf dem Foto die kleine Garde des Faschingsvereins aus Dischingen. (Foto: Uschi Zurke)

Traditionell wurde der Umzug vom Büttel (Rainer Hören) und als internationaler Büttel von Sigi Schädel angeführt, gefolgt von Zunftmeister Benjamin Bißle und seinem Stellvertreter Michael Freihart und der Fahne der NZN. Diese wurde in diesem Jahr nicht vom hauptamtlichen Fahnenträger Eduard Zembrod getragen, sondern von Claudio Tartaglia. Eduard Zembrod war in diesem Jahr der Angeklagte am Hexengericht am Gumpendonnerstag und so wurde er am Umzug zwischen den Hexen der NZN im Schinderkarren von diesen gezogen.

Dem Büttel, der Fahne und Zunftmeistern folgten die Blätzla, die Jugendgruppe der NZN. Ihnen folgten die Damen des SV Elchingen und der Musikverein Elchingen sowie der Schellennarr der NZN, der auch unter dem Namen Schneedone bekannt ist, einem alten Neresheimer Original, der um die Jahrhundertwende in Neresheim lebte. Nach ihnen reihten sich Musikvereine aus der Region, Guggamusiken und zahlreiche Hästräger, Gardemädchen, bunte Fußgruppen, Elferräte, kleine und große Prinzenpaare sowie Faschingswägen ein.

Bürgermeister Thomas Häfele und die Fußgruppe Raunecker und Freunde beschäftigten sich mit dem Freibad Kösingen. Die Raunecker´s fragten, wie wohl der Sommer 2019 ohne Freibad aussehe, denn dies muss wegen Renovierungsarbeiten 2019 geschlossen bleiben. Im Städtle wurde noch lange gefeiert. Wer noch einmal Auftritte von der NZN sehen wollte, begab sich in die Härtsfeldhalle zum Kehraus der NZN, bis traditionell um Mitternacht die Fastnacht zu Grabe getragen wurde.

