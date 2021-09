Musik und Kulinarik am Samstag in Neresheim

Die Fladen-Piraten aus Nördlingen setzen die Segel aufs Härtsfeld. Am Samstag, 4. September, ab 11 Uhr lautet das Motto in der Hauptstraße Neresheim: Lecker Futter und coole Mucke. Die Trucks und Getränkestände stellen sich entlang der Hauptstraße zwischen VR-Bank- und Sparkassen-Gebäude auf, in der Marktstraße bewirtet Café Meyer und gegenüber dem Café wird die Bühne für die Live-Acts aufgebaut.

Das Angebot der Foodtrucks reicht von griechisch über schwäbisch hin zu vegan und schokoladengeküsste Eisfrüchten. Zum Schlemmen gibt es Burger, Käsespätzle, verschiedene Gyros Gerichte, Schoko-Eis-Früchte und süße Naschereien. Natürlich sind auch die Fladen-Piraten selbst vertreten und servieren aus ihrem Foodtruck heiße Fladen und an der Piratenschänke kühle Getränke, Longdrinks und Wein. Neben süßen Naschereien gibt es für die kleinen Besucher eine Kindereisenbahn.

Das gemütliche Schlemmen wird umrahmt von einem musikalischen Potpourri verschiedener Live Bands. Mit dabei sind die „Rejetnicks“. Die dreiköpfige Hydra aus der tristen Münchner Vorstadt ist nunmehr seit fast zehn Jahren im Zeichen des von ihr entwickelten Garagendancebeat unterwegs. Den braven Sound der frühen 1960er-Jahre vereint das Trio mit harten Gitarrenklängen und Bohnengemüse zu einer höllisch brodelnden Mischung.

Außerdem heißt es „Fun, Fun, Fun“ mit der italienischen Band „Io E l Gomma Gommas“, ein Mix aus Unterhaltung, Technik und Wahnsinn mit bekannten Hits wie „Azzurro“ und „Ma che sera“. Durch Italien tourt die Band seit 20 Jahren erfolgreich und ist als der kleine Bruder der amerikanischen Punk Band „Me First and the Gimme Gimmes“ bekannt.

Aus dem schwäbischen Dischingen wird zudem die Band „Electric Voodoo“ aufspielen. Mit Songs von „Wolfmother“, den „Red Hot Chili Peppers“ und „The Clash“ gepaart mit eigenen Kreationen sorgen die vier Musiker für die perfekte Stimmung.

Der Eintritt ist frei. Auf dem Gelände gilt Masken- und Nachweispflicht. Zur Nachverfolgung sollen die QR-Codes oder ausgelegten Formulare dienen. Die Hauptstraße von Sohlweg bis Kreuzung Dischinger Straße sowie die Marktstraße sind von Freitag, 3. September, ab 12 Uhr bis Sonntag, 5. September, um etwa 18 Uhr gesperrt. Die innerörtliche Umfahrung führt über die Stadtgrabenstraße/Badbrunnenweg.