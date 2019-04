Museumsbahn dampft in die neue Saison

Für die Härtsfeld-Museumsbahn beginnt am 1.Mai die neue Saison. An jedem ersten Sonntag im Monat und an Feiertagen tuckert das anmutige Dampfross mit mehreren Waggons von Neresheim zur Sägmühle. Die drei Kilometer lange Strecke ist nur ein Bruchteil der ursprünglichen Bahnverbindung. Jedoch muss man bedenken, dass die aktiven Mitglieder des Härtsfeld-Museumsbahn-Vereins die Strecke komplett in Handarbeit wiederherstellten.

Dunkelgraue Regenwolken hängen über dem Bahnhof in Neresheim, auf dem früher die Härtsfeldbahn, auch Schättere genannt, verkehrte. Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf vollen Touren. Wenige Handgriffe fehlen noch. Zum Beispiel muss etwas Farbe an den Personenwagen erneuert werden. Ulrich Schiele kümmert sich um die Ausbesserungsarbeiten, während der Vereinsvorsitzende Werner Kuhn und Lokführer Ingo Adam die Wagenreihung für den 1.Mai zusammenstellen.

Auch Hunde dürfen mitfahren

Neben zwei Personenwagen werden ein geschlossener und ein offener Güterwagen angekoppelt, in denen Fahrräder und Kinderwagen mitgenommen werden können. Auch Hunde dürfen im Zug mitfahren, solange sie sich zu benehmen wissen. Somit steht nach der Fahrt mit der Museumsbahn einem Spaziergang zum Härtsfeldsee oder zur Burg Katzenstein nichts mehr im Wege.

Drei Personenwagen hat der Verein in liebevoller Arbeit selbst wieder hergerichtet. Wagen 5 wurde im Jahr 1914 gebaut. Wagen 7 ist das älteste Fahrzeug, er stammt aus dem Jahr 1888. Das sieht man ihm aber nicht an. Als Originalteile der Inneneinrichtung auftauchten, rekonstruierte der Verein ein Abteil des Personenwagens HMB 7 genau so, wie es vor über hundert Jahren in der Härtsfeldbahn aussah.

Als eine der letzten Aufgaben müssen einige Lederriemen ersetzt werden, die zum Öffnen der Fenster in den Personenwagen genutzt werden. Wie das funktioniert, ist heutzutage nicht mehr allgemein geläufig, weshalb die Fahrgäste leider oft mit Gewalt an den Riemen reißen. Dabei gibt es eine Anleitung in Landessprache im Wagen. Um das Fenster zu öffnen, gilt es den Riemen so zu bewegen: „Nuff - Her - Na“. Und zum Schließen: „Nuff - Naus - Na“. Also eigentlich ganz einfach. Im Zweifel darf man auch den Schaffner fragen.

Nun bleibt nur noch das Vorheizen der Lok am Starttag. Fünf Stunden früher muss damit begonnen werden. Um die Gesundheit muss man sich übrigens keine Sorgen machen. Was die Dampflok ausstößt, fällt unter Grobstaub und wird von Wimpern oder Nasenhaaren ausgefiltert.

Streckenausbau zum Härtsfeldsee

Auch wenn die Züge nicht durchgängig fahren, handelt es sich bei der Härtsfeld-Museumsbahn um ein echtes Verkehrsunternehmen. Vor Ort werden Interessierte zum Schaffner, Heizer, Lokführer oder Triebwagenführer ausgebildet. Diese müssen dann wegen der Arbeitssicherheit regelmäßig zum Dienstunterricht und zum Bahnarzt. Gerne würde der Verein mehr Frauen und junge Menschen begeistern. Helfende Hände können immer gebraucht werden, hier gibt es nämlich eine Menge zu tun. Bis zum Ende des Jahres soll zum Beispiel die Strecke bis zum Härtsfeldsee ausgebaut werden.

Ursprünglich war Aalen der Ausgangspunkt der Nebenbahn, die unter anderem über den Unterkochener Viadukt, Ebnat, Neresheim und Ballmertshofen den Endbahnhof Dillingen an der Donau erreichte. Nach 55,49 Kilometern war hier der Zugang zur Hauptbahn möglich. In Betrieb genommen wurde die Bahn 1901, um die Abgelegenheit des Härtsfeldes und die dadurch entstandene wirtschaftliche Perspektivlosigkeit zu beheben.