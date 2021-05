Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 40 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag zugezogen. Gegen 16 Uhr befuhr er zusammen mit einem weiteren Zweiradfahrer die Kreisstraße 3299 zwischen Dossingen und Dorfmerkingen. In einem Kurvenbereich kam er mit seiner Honda nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Grünstreifen, wodurch er zu Boden stürzte.

Der 40-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Heidenheim gebracht. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Begleiter des verunglückten Mannes gab an, kurze Zeit zuvor einen blauen VW Passat Kombi überholt zu haben, dessen Fahrer möglicherweise den Unfall beobachtet hat und Hinweise auf die Ursache geben kann. Dieser Zeuge wird gebeten, sich unter Telefon 07361 / 5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.