Bei einem Sturz hat ein Motorradfahrer am Donnerstagabend leichte Verletzungen erlitten. Der 50-jährige Zweiradfahrer war auf der Kreisstraße 3297 zwischen Elchingen und Hohenlohe unterwegs. Kurz vor 19 Uhr kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Feld.

Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein sachschaden in Höhe von 1000 Euro.