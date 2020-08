Mit der Becherlupe unterwegs

Einen „Termin im Grünen“ haben Neresheimer Kinder mit dem Waldmariechen Maria-Viktoria Maier gehabt. Sie gingen im Stadtgarten auf Entdeckungstour.

Ausgestattet mit einer Becherlupe erforschten sie die Umgebung sehr genau. Ganz langsam, sozusagen im Fuchsgang, erkundeten die Kinder den blühenden Stadtgarten. Hier fühlen sich nicht nur die Menschen wohl, sondern auch die Insekten. So konnten die kleinen Naturforscher so einiges genau unter die Lupe nehmen. Bienen, Fliegen, Spinnen oder Schmetterlinge kamen kurzzeitig zur Beobachtung in die Becherlupe, bevor sie wieder in die Natur entlassen wurden. Interessant fanden es die Kinder auch, einmal eine Kastanie, Blätter oder Äste in der Vergrößerung zu betrachten. So mancher ließ sich langsam immer weiter auf die Natur ein.

Wer sich eine Pause vom Alltag gönnen möchte, der kann dies zum Beispiel im Stadtgarten auf der Bank unter einer 37 Jahre alten Ulme. Der Wald schaffe viel Lebenskraft, erklärte Waldgesundheitstrainerin Maria-Viktoria Maier. Ihre Mission sei es, beruflich gestresste Personen zu unterstützen, um eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu erlernen: präventives Stressmanagement in der Natur mit der Hilfe von „Dr. Wald“. Die positive Wirkung des Waldbadens sei wissenschaftlich belegt. Für die Gesundheit sei es gut zu entschleunigen, zu entspannen und somit Körper, Geist und Seele zu stärken, so Maria-Viktoria Maier.