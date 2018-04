Mit dem Liederkranz einmal um die Welt

Der Liederkranz Neresheim mit seinen drei Chören hat mit seiner Jubiläumsgala anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Formation SingMix in der Härtsfeldhalle alle Erwartungen übertroffen. Die Bemühungen der Akteure der zurückliegenden Wochen und Monaten wurden mit einem vollen Haus belohnt.

Bereits vor der Halle mischten sich die Sängerinnen und Sänger als Urlauber unter die Besucher. Wie es sich für einen Flug gehört, wurden die Passagiere von netten Stewardessen und Stewards (Theater-AG des Werkmeister-Gymnasium) in Empfang genommen und an Bord eingewiesen. Die Airline LKN 1836 startete pünktlich in Deutschland zu ihrem Flug „Einmal um die ganze Welt“.

Die Erlebnisreise ging von Griechenland, Spanien, Frankreich nach Italien. Von dort ging es weiter nach Österreich, in die Niederlande, nach Norwegen und Schweden. In Schottland wurden die Urlauber von Mitgliedern der Kochen Pipe Band aus Unterkochen empfangen. Von dort ging der Flug weiter nach England und Afrika.

Die Tamilenschule Aalen zeigte beim Zwischenstopp in Indien traditionelle indische Tänze. Von dort ging es weiter über Russland, Japan, Latein- und Nordamerika zurück nach Deutschland, wo nach rund drei Stunden der Flieger sicher auf dem Flughafen „Neresheimer Fleinersloh“ landete.

Neresheimer Frühlingsmarsch

Der Neresheimer Frühlingsmarsch mit der Melodie des Bozener Bergsteiger-Marschs, dessen Text aus der Feder von Rebekka Malter mit Unterstützung von Regina Baudenbacher und Hans Schwarz stammt, hieß einen in der Heimat willkommen.

Die kleineren Turbulenzen des Fluges konnte Pilot Hans Schwarz, der gekonnt durch die Reise führte, mit der erster Kommunikationsoffizierin Regina Baudenbacher, wunderbar meistern.

Musikalische Unterstützung bekamen die Chöre des Liederkranzes vom Akkordeonorchester Tannhausen unter Leitung von Andreas Wiedmann und Gerhard Gall an der Gitarre. Die Kolpingsfamilie Neresheim sorgte am Boden dafür, dass die Gäste mit kühlen Getränken und Imbiss versorgt wurden. Als Flugingenieure, sprich für den richtigen Ton und Licht, sorgte Andreas Eckstein.