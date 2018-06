Minister Wolf sagt sich zum Neresheimer Festzug an

Bei der Eröffnung des Neresheimer Stadtfestes am Samstag, 24. Juni, will die politische Prominenz Gesicht zeigen: Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) hat sich angesagt und hat angekündigt, ab 15 Uhr auch am Umzug teilzunehmen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter will ebenfalls dabei sein. Das Neresheimer Stadtfest findet heuer zum 24. Mal statt, und zwar am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni.

Neben den Darbietungen der örtlichen Vereine, Geselligkeit und viel Musik steht das Festwochenende im Zeichen der Partnerstädte. Hierzu haben sich Gäste aus Bagnacavallo (Italien) und Aix-en-Othe (Frankreich) angemeldet.

Das Härtsfeldmuseum präsentiert während der Festtage eine Sonderausstellung unter dem Thema „Das Härtsfeld im 30-jährigen Krieg“. Für Jung und Alt ist historisches Treiben angesagt mit Lagerleben sowie zahlreichen Ständen und historischen Berufen. Ein Kinderflohmarkt sowie eine Fahrzeugschau runden das Angebot ab. Auch die Bürgerwehr präsentiert sich an beiden Festtagen

Historische Gruppen sorgen für Geschichte zum Anfassen

Als Besonderheit wird die bayerische Band Jamaram bereits am Freitagabend, 22. Juni, auf der EnBW-ODR-Bühne am Marienplatz das Stadtfest eröffnen. Außerdem haben die Organisatoren für den Samstagabend ein Public-Viewing in der Stadtmitte aus Anlass des WM-Spiels Deutschland-Schweden (20 Uhr) geplant.

Ganz Neresheim wird auf den Füßen sein, wenn am Samstagnachmittag, 23. Juni, um 15 Uhr das Stadtfest mit einem historischen Umzug durch die Altstadt und danach mit dem Bieranstich, erstmals durch Bürgermeister Thomas Häfele, auf dem Marienplatz eröffnet wird.

Besonders freuen sich die Organisatoren, dass mit den Neresheim-Landsknechten, den Rieser Schwaben Nördlingen, den Getreuen des Königs 1632 Dinkelsbühl sowie der Freien Burghut Gundelfingen gleich mehrere Landsknechts- und Feldlager in der Kürschnergasse, der Storchengasse und auf dem Pausenhof der „Alten Schule“ Geschichte zum Anfassen darbieten.

Die Härtsfeld-Museumsbahn wird am Sonntag, 24. Juni, Sonderfahrten anbieten. Historisch gekleidete Personen zahlen nur den halben Fahrpreis. Auf den Bühnen am Marienplatz und an der Hauptstraße ist ebenfalls allerhand geboten. Neben dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr finden auf den Festbühnen Auftritte der Vereine sowie der Partnerstädte statt.

Am Sonntag, 24. Juni, haben von 13 bis 17 Uhr die Ladengeschäfte zum Verkauf geöffnet.