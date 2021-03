Metzgerei Hauber ab Donnerstag in neuen Räumlichkeiten

Am Donnerstag, 25. März, öffnet der Neubau der Metzgerei Hauber in der Heidenheimer Straße 37 in Neresheim. Auf rund 150 Quadratmeter befindet sich ein großzügiger Verkaufsraum mit Vesper-Hock.

„Leider können die Sitzgelegenheiten in unseren neuen Räumlichkeiten und die 20 Sitzplätze auf der Terrasse noch nicht genutzt werden“, bedauert Metzgermeister und Geschäftsführer Bernhard Hauber. Angedacht sei, dass der Kunde unter verschiedenen Frühstücksvariationen wählen könne. Der Mittagstisch soll ein täglich wechselndes Menü bieten, das sobald möglich, dann auch vor Ort verspeistwerden kann.

Geöffnet hat künftig die Metzgerei Hauber von Montag bis Freitag von 6.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 7 Uhr bis 15 Uhr. Am Kühlschrank, dem sogenannten Haubermat, können zusätzlich noch rund um die Uhr verschieden Wurst- und Fleischwaren gekauft werden.

Die Metzgerei Hauber wurde von Anton Hauber 1985 gegründet. Sein Sohn Bernhard übernahm 2006 den elterlichen Betrieb. Mit dem Neubau sei bereits vor fünf Jahren begonnen worden. Seither sei stetig in der Produktion umgebaut worden. So ein Bau müsse von innen raus wachsen, meint Bernhard Hauber. Mit der Eröffnung der neuen Verkaufsräumen mit Sitzgelegenheiten seien die Umbaumaßnahmen nun abgeschlossen. Die freue natürlich auch die rund 20- köpfige Belegschaft.