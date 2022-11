Maria Jettinger singt seit 70 Jahren im Kirchenchor

Nach zweijähriger Corona-Pause hat jüngst die Cäcilienfeier des Kirchenchores Sankt Otmar Elchingen im Gasthof Ochsen stattgefunden. Nach dem Abendessen gab Vorsitzende Maria Weber einen Rückblick über das vergangene Kirchenjahr, in dem der Chor zahlreiche Gottesdienste und Feiern musikalisch mitgestaltet hat. Man war froh darüber, dass am 25. Februar 2022 wieder mit den regelmäßigen Chorproben begonnen werden konnte.

Während manche Chöre nach der Corona-Pause einen Mitgliederrückgang zu beklagen hatten, konnte die Kantorei Positives berichten. Nach der Pandemie waren so gut wie alle Sängerinnen und Sänger wieder zu den Chorproben gekommen. Es gab im Laufe des Jahres laut dem Chor sogar Zuwachs, was sehr erfreulich ist.

Im Mittelpunkt der Feier standen die Ehrungen der Jubilare. In diesem Jahr konnten zwei außergewöhnliche Jubiläen gefeiert werden. Maria Jettinger singt seit nunmehr 70 Jahre im Kirchenchor. Sie ist bereits mit 14 Jahren als junges Mädchen eingetreten. Ihr Vater habe sie damals mitgenommen, erzählte sie. Seither ist sie aktiv im Kirchenchor und bei jeder Aufführung dabei. Josef Kaschek kann auf 65 Jahre als Organist in der Kirchengemeinde zurückblicken.

Pfarrer Klaus Wolfmaier würdigte die Dienste der Jubilare und dankte ihnen für ihren langjährigen Einsatz in der Kirchenmusik. Beide Jubilare wurden mit einer Urkunde des Cäcilienverbandes geehrt und erhielten den Ehrenbrief des Bischofs. Pfarrer Wolfmaier bedankte sich ebenso bei allen Sängerinnen und Sänger für ihren musikalischen Einsatz über das ganze Kirchenjahr.

Maria Weber dankte der Chorleiterin Monika Huber und dem gesamten Chor für ihren großes Engagement. Chorleiterin Monika Huber sprach ebenfalls ihren Dank und Anerkennung an die Chorgemeinschaft aus. Im Mittelpunkt der derzeitigen Chorproben steht die Missa brève No. 7 von Charles Gounod, die am Weihnachtsgottesdienst mit einem Streichererensemble zur Aufführung kommt.