Manfred Reimer soll Ortsvorsteher von Ohmenheim. Der Ortschaftsrat hat ihn in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung dem Gemeinderat zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Auf Reimer entfielen am Donnerstag in der konstituierenden Sitzung des Gremiums in geheimer Wahl sechs Stimmen bei zwei Enthaltungen. Stellvertretender Ortsvorsteher soll Florian Fischer werden. Auf ihn entfielen in geheimer Wahl fünf Stimmen, auf seine Gegenkandidatin Christine Baum entfielen zwei Stimmen. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der in seiner nächsten Sitzung am 24. Juli die Ortsvorsteher wählt.

Manfred Reimer ist ein alter Hase in der Kommunalpolitik. Dem Ortschaftsrat gehört er seit 30 Jahren an. Zehn Jahre war er stellvertretender Ortsvorsteher, seit 15 Jahren ist er Ortsvorsteher.