Männerstimmen erklingen im Kloster Neresheim

Das Männerensemble Varietas Canti gibt am Samstag, 1. Juni, um 16 Uhr in der Klosterkirche in Neresheim ein Konzert mit geistlicher Chormusik und Orgelmusik. Unter dem Namen „Cantate Domino“ präsentiert das junge Männerensemble Werke von Hassler, Wood, Tallis und Mendelssohn ein. Am nächsten Morgen, dem Sonntag, 2. Juni, um 10 Uhr sind die Sänger im Konventamt nochmals zu hören.

Als ehemalige Mitglieder der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben sind die fünf Sänger eng mit dem Kloster Neresheim verbunden. Schon als Knaben sind sie in Konzerten mit den Hymnus-Chorknaben in der Klosterkirche aufgetreten. Im Jahr 2012 gründete sich das Ensemble und hat sich seitdem in Stuttgart und der Region einen Namen gemacht. Es trat unter anderem in der Stuttgarter Schlosskirche, den Stiftskirchen von Stuttgart und Tübingen und im Kloster Bebenhausen auf. Auch im Kloster Neresheim war Varietas Canti schon mehrmals zu Konzerten zu Gast.