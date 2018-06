Lokschuppen und Bahnhof haben geöffnet

Die Härtsfeld-Museumsbahn bietet zum „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 9. September, mehrere Attraktionen in Neresheim und Dischingen an.

Zusätzlich zu den in Betrieb befindlichen historischen Zügen, wie dem Dampfzug aus der Zeit um 1900 und dem Triebwagenzug aus den 50er Jahren, sind der Lokschuppen in Neresheim und der Bahnhof in Dischingen geöffnet. Im Lokschuppen finden am Nachmittag ab 13 Uhr Nietarbeiten an der in denkmalgerechter Aufarbeitung befindlichen Dampflok elf statt. In Dischingen sind die „Buntbahner“ mit einer Modellbahnanlage mit Modellen der früheren Härtsfeldbahn und einem Nachbau des Unterkochener Viadukts zu Gast. Die Räumlichkeiten des Bahnhofs, der sich noch weitestgehend im Zustand des Jahres 1972 befindet, können erkundet werden.