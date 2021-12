Lions-Club unterstützt Gesundheitsprojekte in Nepal

Der Lions-Club Kocher-Jagst spendet 2500 Euro an Menschen im Dialog e.V. und unterstützt damit Projekte in Nepal. Menschen im Dialog plant für das kommende Jahr die Umsetzung eines Gesundheitsprojektes in der Chumnubri-Region, besser bekannt als Manaslu-Region im Bezirk Gorkha. In diesem Rahmen soll ein Ärzteteam Hilfe in den Bereichen Gynäkologie, Augen- und Zahnheilkunde für die dort etwa 9000 lebenden Menschen leisten. Vor allem durch die Wiedererlangung der Sehkraft von Katarakt betroffener Menschen soll deren Selbständigkeit und Lebensqualität wieder hergestellt werden. Der Neresheimer Verein Menschen im Dialog e.V. unterstützt darüber hinaus regelmäßig nepalesische Initiativen in den Bereichen der Gesundheits- und Bildungsförderung sowie der Völkerverständigung.