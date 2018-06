Liederkranz Neresheim stimmt auf Weihnachten ein

Das Adventskonzert des Liederkranzes Neresheim im Rahmen des Weihnachtsmarktes ist zu einer schönen Tradition geworden. In diesem Jahr widmeten die Musiker das Konzert in der Stadtpfarrkirche der langjährigen Sängerin Maria Baudenbacher, der erst im November verstorbenen Mutter von Chorleiterin Regina Baudenbacher. Aus diesem Grund hatte Magdalena Didwißus, Chorleiterin des Kinderchors „Happy Kids“, die Gesamtleitung übernommen. Zusammen mit Stefan Hahn-Dambacher begleitete Martha Didwißus die Chöre musikalisch.

„Lassen wir das Konzert unter einem milden Stern stehen, der Trost, Hoffnung und Freude bringt“, so Rebekka Malter zu Beginn. Dann eröffneten die Chöre „Vocale“ und „SingMix“ mit „Wir sind voller Freude“ dieses besondere Konzert der Chöre des Liederkranzes Neresheim. Gemeinsam gaben sie auch „Einmal wird kommen“, „Mache dich auf, werde Licht“, und „Leise rieselt der Schnee“ zum Besten.

Zwischen den Liedbeiträgen und den einzelnen Beiträgen der beiden Chöre sang der Kinderchor „Happy Kids“ unter anderem „Weihnacht, Weihnacht“ und das spanische Weihnachtslied „Entre las ocho y las nueve“. Bereichert wurde das Konzert durch Stücke von Stefan Hahn-Dambacher an der Orgel. Dieser begleitete auch die Lieder „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Es kommt ein Schiff geladen“, bei dem die Besucher gemeinsam mit den Chören sangen. Nach rund 60 Minuten ernteten die Akteure viel Beifall, die sich mit „We wish you a merry Christmas“ bedankten. (uz)