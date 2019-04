Lehrerin Marlies Hau feiert 40. Dienstjubiläum

Marlies Hau, Lehrerin an der Härtsfeldschule Neresheim, konnte jetzt ihr 40. Dienstjubiläum feiern. Rektor Heinz Schmidt gratulierte der Jubilarin und überreichte eine Urkunde des Ministerpräsidenten.

Marlies Hau hatte zum Schuljahr 1983/84, nach dem Studium in Reutlingen und einem Vorbereitungsdienst in Offenburg, ihre Stelle an der Härtsfeldschule angetreten. Als Fachbereichsleiterin Französisch war es ihr seither ein besonderes Anliegen, den Schüleraustausch mit den Jugendlichen aus Aix-en-Othe zu begründen, was letztlich auch zur Städtepartnerschaft mit Neresheim führte.

Darüber hinaus hat sie sich um das soziale Kompetenztraining verdient gemacht, dessen Umsetzung in allen Klassenstufen auf ihre Initative zurück geht.