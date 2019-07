Lastwagen-Fahrer wird bei Unfall verletzt

Zwischen Neresheim und Nattheim ist am Mittwochmittag ein Lastwagen umgekippt. Der Fahrer wurde verletzt und in eine Klinik gebracht.

Etwa zwei Kilometer nach dem Ortsausgang Neresheim in Richtung Nattheim kam es am Mittwoch gegen 12.20 Uhr auf der Bundesstraße B466 zu einem Unfall. Ein 45 Jahre alter Lastwagen-Fahrer war mit seinem Sattelzug am Ende einer langgezogenen Linkskurve zunächst nach rechts ins Bankett gekommen. Durch einen Fahrfehler kam der LKW dann nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen parallel zur Straße verlaufenden Graben.

Im Graben rutschte der LKW noch auf der Seite liegend rund 100 Meter weit. Dabei stieß er mit mehreren Bäumen zusammen. Der Kofferaufbau des Aufliegers wurde aufgerissen und die Ladung, ein Plastikgranulat, verteilte sich im Grünstreifen. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro.

Die B466 ist aktuell (Stand 14.30 Uhr) an der Unfallstelle voll gesperrt und wird dies bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen auch noch bleiben. Wie lange die Bergung dauern wird ist noch unklar.